Mobilità sostenibile: a Pescara torna Ecomob

1 Luglio 2021

Tre giorni per un evento all’insegna di mobilità sostenibile, turismo attivo, ecologia. E ancora, convegni, incontri, presentazioni. A Pescara è tutto pronto per la quarta edizione di Ecomob, evento di riferimento per il Centro-Sud Italia per la sostenibilità e la green economy, che si terrà al Porto turistico Marina di Pescara, dal 2 al 4 luglio con ingresso gratuito.

Ecomob: Esposizione e test

Negli oltre 30mila metri quadrati di area espositiva del Porto turistico del Marina di Pescara, si danno appuntamento i principali brand del mondo green, provenienti da tutta Italia, con presentazione e test dei mezzi esposti.

Biciclette dunque, fino a coprire il mondo delle cargo-bike con particolare attenzione ai mezzi allestiti per piccola ristorazione e per attività lavorative. E, ancora, i più originali ed efficienti charging-point per bici, monopattino e scooter, fino anche alle quattro ruote elettriche.

L’area destinata ai test bici è affidata alla Federciclismo abruzzese insieme al tecnico istruttore federale Moreno Di Labio.

La mobilità alternativa come scelta

“L’evento si conferma come punto di riferimento per il centro sud Italia per tutto ciò che ruota intorno a scelte alternative di mobilità – commenta Gianluca Giallorenzo, uno degli ideatori di Ecomob -. Saranno giornate di test, incontri e scambi di buone pratiche ed esperienze. Senza dimenticare i momenti dedicati al cicloturismo e alla mobilità urbana”.

Ecomob Pescara 2021

Ecomob è in compartecipazione con la Camera di Commercio industria e artigianato di Chieti-Pescara, con l’alto patrocinio di ministero della Transizione ecologica, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, Elettricità futura, Cna Abruzzo, Automobile club Pescara, Confcommercio Pescara, Federalberghi, Balneraria servizi.

Sponsor dell’evento sono Mario De Cecco Dynamic workwear, Edimac macchine industriali, Helbiz. Partner tecnici: Legambiente, Vaielettrico, Fiab, Modus, Washart. Media partner, Velò, Radio Delta 1. Evento associato Asvis, affiliato Endas.

Pescara Ecoboat race

Fra gli eventi di avvicinamento ad Ecomob, nei giorni scorsi sempre a Pescara, la prima edizione di Ecoboat race, la prima eco-regata organizzata lungo la costa adriatica, curata da Ecolife nell’ambito di ‘Fest’ambiente mare’ di Legambiente.

Il progetto ha coinvolto alunni delle scuole secondarie di secondo grado abruzzesi che hanno costruito eco-zattere con le quali si sono sfidate in maniera non agonistica nello specchio di mare antistante la zona della Madonnina sul lungomare di Pescara.