L’ebike a noleggio per meno di 50 euro al mese (assistenza inclusa)

9 Settembre 2021

Il segmento delle ebike sta crescendo sempre di più. Molte persone stanno scoprendo le due ruote per spostarsi in città e la pedalata assistita consente di poterlo fare con il minimo sforzo. Anche e soprattutto per andare al lavoro o fare le proprie commissioni, accorciando le distanze e ottimizzando i tempi. Per qualcuno però l’alto costo di acquisto e/o la necessità di fare manutenzione specifica rappresentano un freno e per comodità utilizza le ebike a noleggio.





Ebike a noleggio

Nel panorama dei soggetti che stanno puntando su questa forma di mobilità c’è il brand olandese Swapfiets, i cui mezzi sono caratterizzati da un’iconica ruota anteriore gommata di blu, che recentemente ha presentato la nuova Power 1: una ebike a noleggio per 50 euro/mese (49,90 per la precisione, ndr), riparazioni e assistenza incluse.

Questo ultimo modello di ebike entry level pensata per la città e di facile utilizzo è il frutto di un lavoro basato sui feedback degli utilizzatori del servizio. Fin dalla sua nascita, nel 2014, Swapfiets ha raccolto i feedback da parte della sua community – che oggi conta oltre 250 mila membri in Europa – registrando e analizzando ogni riparazione fatta sulle proprie bici del servizio di noleggio a lungo termine.

Assistenza e riparazioni incluse

Il ceo di Swapfiets Marc de Vries è contento del risultato: “Siamo incredibilmente entusiasti di lanciare la Power 1 perché crediamo cambierà le regole del gioco nel mercato delle e-bike. È la prima volta nel settore: una e-bike premium sviluppata appositamente per la città e disponibile a meno di 50 euro al mese, comprese le riparazioni e l’assistenza. La Power 1 annienta le barriere all’utilizzo delle e-bike, offrendo le massime prestazioni a un prezzo imbattibile”.







Caratteristiche e disponibilità

La Power 1 è un modello single speed, monomarcia, facile da usare e da manutenere. L’ebike è alimentata da un sistema Shimano E5000 con tre livelli di assistenza, velocità massima di 25 km/h; la batteria è rimovibile e ha un’autonomia massima di 80 chilometri; il telaio ribassato è in alluminio, il peso della bici completa si attesta attorno ai 26 chili. Il servizio di riparazione, in caso di problemi tecnici, è garantito da Swapfiets entro 48 ore.

Il servizio di noleggio a lungo termine dell’ebike Power 1 è attualmente disponibile in Europa ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Anversa, Gent, Mechelen e Copenaghen. A Milano sarà lanciata a inizio ottobre, mentre nelle altre città europee arriverà entro metà novembre.