Swapfiets, a Milano arrivano i nuovi modelli elettrici

15 Ottobre 2020

Swapfiets, il Netflix delle bici recentemente sbarcato a Milano, amplia la sua offerta di mezzi a noleggio e introduce le nuove e-bike Power 7, biciclette elettriche a sette velocità.

La nuova e-bike Power 7

Già in passato vi abbiamo raccontato di Swapfiets e del suo arrivo in Italia, oggi vogliamo concentrarci su questa “novità elettrizzante” perché l’interesse della casa olandese nell’espansione in Italia dimostra che il nostro paese sta diventando sempre più un mercato attraente per le biciclette e la mobilità attiva.

Ricordiamo che il servizio Swapfiets offre ai propri utenti una bicicletta a uso esclusivo, senza che si debbano preoccupare di effettuare manutenzioni o riparazioni (già incluse nel canone mensile). L’interesse degli utenti deve aver spinto la scale-up olandese nell‘implementare la flotta milanese con le nuove e-bike Power 7, già disponibili nelle altre città europee coperte dal servizio.

La nuova e-bike Power 7

Le bici elettriche permettono di pedalare per lunghe distanze, ad esempio lungo tragitti dalla periferia al centro, diventando così mezzi appetibili anche per chi con la bicicletta non ha mai avuto a che fare. Con una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia media di 145 chilometri, la nuova e-bike di Swapfiets è pronta a tutto, ad esempio a percorrere la circonvallazione esterna di Milano ben 7 volte e a fare il giro della cerchia interna in meno di mezz’ora.

“Con l’introduzione delle e-bike Power 7 vogliamo offrire la soluzione per le esigenze di mobilità quotidiana dei residenti nelle città più trafficate e vaste – commenta Marc van Pappelendam, amministratore delegato di Swapfiets – Crediamo nello sviluppo di città vivibili che siano più amichevoli, più sane e più confortevoli per milioni di persone. In Swapfiets continueremo a reinventarci per creare prodotti, servizi ed esperienze sempre migliori affinché i nostri utenti rimangano al passo con l’innovazione”.

La consegna delle bici a domicilio

L’iconica bicicletta dalla ruota anteriore blu è attualmente disponibile per il mercato milanese in tre modelli: la classica bicicletta olandese “Original” e la “Deluxe 7”, una premium city bike a 7 rapporti progettata direttamente da Swapfiets al costo mensile rispettivamente di 16,90€ e 19,90€, alle quali si aggiunge la nuova e-bike “Power 7”, disponibile a partire da 74,90€ al mese.