2022: torna a Milano la Fiera del Cicloturismo

6 Dicembre 2021

Il cicloturismo è un settore florido che è letteralmente esploso in Italia e in tutta Europa durante il periodo pandemico. Il desiderio di evitare luoghi affollati e congestionati preferendo, invece, luoghi all’aria aperta da godere in solitudine è una delle spinte che ha portato sempre più persone a cercare vacanze in bicicletta.

I territori in questo periodo si sono attrezzati con interventi straordinari e sono nate molte nuove attività imprenditoriali votate ad accogliere il cicloturista di ogni forma e tipologia.

È per raccogliere tutte le offerte disponibili e per presentare un goloso ventaglio di opzioni al popolo di chi pedala che il 12 e 13 marzo 2022 Milano ospiterà la prima Fiera del Cicloturismo negli spazi della Fabbrica del Vapore.

L’evento avrebbe dovuto tenersi nella primavera 2020 ma fu cancellato a causa dell’insorgere della pandemia di Covid-19 a soli 15 giorni dal taglio del nastro e per il quale oltre 5.000 persone si erano già registrate.

Alla Fiera del Cicloturismo il popolo di chi pedala potrà incontrare oltre 60 tra destinazioni, tour operator e associazioni per decidere la mèta delle prossime vacanze in bicicletta.

Su un palco appositamente attrezzato si terranno i Bikeitalia Talks in cui si alterneranno interventi di ambassador del ciclismo, racconti di viaggio, workshop formativi di avvicinamento al cicloturismo e momenti di approfondimento.

Valtellina, Gran Canaria, Catalogna, Alpe Cimbra e molte altre hanno già confermato la propria partecipazione all’evento.

L’ingresso del pubblico sarà gratuito previa registrazione sul sito www.fieradelcicloturismo.it

Per informazioni e per esporre alla Fiera del Cicloturismo: [email protected]