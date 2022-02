Imola Verde, il connubio vincente tra mobilità attiva e uso degli spazi ricreativi - Bikeitalia.it

22 Febbraio 2022

Un progetto davvero interessante quello lanciato dall’amministrazione comunale di Imola, parliamo della mappa ‘Imola Verde’, una carta che racconta la ricchezza e la diversità degli spazi verdi della città.

Adv



Un’iniziativa curata dall’assessorato all’ambiente a alla mobilità sostenibile, guidato da Elisa Spada, che valorizza e mette in rete gli spazi verdi della città: dai grandi parchi storici ai piccoli giardini, dal parco lungofiume, ai boschi dei nuovi nati, passando dalle aree sportive, gli orti urbani, i centri di aggregazione e ovviamente le ciclovie. Un fitto ecosistema di luoghi e attrazioni a portata di piedi e bici.

La mappa Imola Verde

La mappa, particolarmente bella graficamente grazie al coinvolgimento dell’illustratrice Monica Gori, rappresenta una sorta di metrominuto in chiave “ecologica”. Pensata in occasione dei 20 anni di apertura della prima sede del CEAS di Imola, (Centro di Educazione Alla Sostenibilità Intercomunale) e del Centro Visite Bosco della Frattona, è un risultato interessante in grado di moltiplicare gli effetti benefici della mobilità attiva e dello stare all’aria aperta.

Nella mappa sono censiti 46 spazi verdi di proprietà comunale, uniti dagli oltre 90 km di percorsi ciclopedonali, sempre fruibili e da vivere in ogni momento dell’anno. Questa verrà stampata in duemila copie su una speciale carta ecologica, per poi essere distribuita gratuitamente alle scuole, ai centri sociali, nei luoghi di cultura e di svago, oltre che nelle sedi di associazioni che si occupano di natura e ambiente.

La mappa Imola Verde

“Teniamo molto a questo progetto che nella sua semplicità racconta le aree verdi della città che possono essere raggiunte facilmente in bici o a piedi, all’interno delle quali ci si può muovere in piena autonomia e sicurezza” spiega l’assessora Elisa Spada che invita “ad appendere in casa la mappa, per essere consultata tutti i giorni, come occasione di stimolo per un’uscita all’aria aperta”.

Ulteriori informazioni sono presenti a questo link: www.comune.imola.bo.it