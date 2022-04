Nova Eroica Prosecco Hills, sulle strade bianche nel cuore del Veneto - Bikeitalia.it

14 Aprile 2022

La data della Nova Eroica Prosecco Hills si avvicina e cresce l’attesa: superate le 700 iscrizioni, con partecipanti provenienti da oltre 20 paesi. I ciclisti, il primo maggio 2022, percorreranno in sella alla loro bici le strade bianche delle Colline del Prosecco superiore di Conegliano e Valdobbiadene, nel cuore del Veneto. Partenza, arrivo e festival saranno presso la tenuta Borgoluce, a Susegana (TV), in una delle zone più suggestive e ricche di storia, tra castelli, antiche magioni e vigneti “eroici”.

Per la prima volta fuori dalla Toscana

Dopo essere diventato un fenomeno che va oltre lo sport, richiamando ogni anno in Toscana migliaia di ciclisti da tutto il mondo e aver dato vita ad un movimento culturale che, partendo dalla bici storiche, ha cambiato il modo in cui viene vissuto e percepito il ciclismo, Eroica ha abbracciato anche le bici “moderne” con il format Nova, che per la prima volta esce dalle terre toscane.

Nova Eroica è una corsa ciclistica per biciclette gravel, ciclocross e strada, un format che si fonda su un principio, “la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”, che nasce dalla cultura del fondatore Giancarlo Brocci e che dà forma non solo a un evento, ma a uno stile nel pedalare e nell’affrontare le sfide.

Percorsi: 50 km | 93 km | 120 km

Tre i percorsi in programma domenica primo maggio:

la “Via dei castelli” , 50 km tra Susegana e Collagù, per assaporare l’unicità di questo territorio;

, 50 km tra Susegana e Collagù, per assaporare l’unicità di questo territorio; la “Via dei vitigni eroici” , 93 km per giungere a Valdobbiadene, cuore della zona Unesco, percorrendo alcune tra le strade più belle del territorio;

, 93 km per giungere a Valdobbiadene, cuore della zona Unesco, percorrendo alcune tra le strade più belle del territorio; la mozzafiato “Via dei Laghi”, 120 km tra laghi, montagne, vitigni e panorami inaspettati, fino al centro di Vittorio Veneto.

I percorsi sono stati ideati andando alla ricerca di strade bianche, scorci inusuali e salite allenanti: i “local” saranno sorpresi e gli stranieri rimarranno a bocca aperta, e non solo per la fatica.

Patrimonio dell’Umanità Unesco

Nova Eroica nasce come celebrazione dello spirito del ciclismo, ma anche come occasione per raccontare territori unici, creando un ideale legame tra le strade bianche della Toscana, oggi note in tutto il mondo, e le Colline del Prosecco. I percorsi toccano tutti i Comuni i cui territori rientrano nella zona riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

Nova Eroica Family

Nel programma di Nova Eroica Prosecco Hills anche Nova Eroica Family, un evento dedicato alle famiglie, che sabato 30 aprile potranno non solo assaporare l’atmosfera coinvolgente di questo mondo, ma anche divertirsi e mettersi alla prova lungo un percorso di 20 km, pensato anche per i più piccoli e aperto a tutti i tipi di bici, incluse le e-bike.

Il Festival di Nova Eroica propone anche visite alle cantine – ovviamente in bici -, incontri e presentazioni, concerti e molto altro: non solo sport, dunque, ma anche musica e enogastronomia, delineando un divertente viaggio attorno alle eccellenze del territorio.

L’accesso al Festival Nova Eroica è gratuito.

Per ulteriori informazioni: www.eroica.cc/it/nova-eroica-prosecco-hills

