La nuova Canyon Spectral:ON: meno peso, più autonomia - Bikeitalia.it

24 Maggio 2022

La Canyon Spectral:ON allarga la famiglia con tre nuove versioni caratterizzate da un telaio interamente in fibra di carbonio. I modelli Spectral:ON CF 9, CF 8 e CF 7 – ora disponibili su canyon.com – danno la possibilità di scegliere tra le due nuove opzioni di batteria da 720 Wh e 900 Wh progettate da Canyon. Con un peso di soli 22,84 kg (Spectral:ON CF 9 con la batteria da 720 Wh in taglia M), la nuovissima Canyon Spectral:ON è la E-MTB allrounder definitiva per tutti coloro che non si divertono mai abbastanza, grazie al peso ridotto, all’escursione di 150 mm all’anteriore e 155 mm al posteriore, alle caratteristiche di guida giocose e alle caratteristiche tecniche.

La nuova Canyon Spectral:ON in azione

Più leggera. Più rigida. Più resistente.

Canyon ha completamente ridisegnato il telaio della Spectral:ON e ha eliminato un discreto peso dal suo telaio. I nuovi telai sono ora completamente in carbonio, compreso il triangolo posteriore. I nuovi layup di stratificazione del carbonio e la struttura ancora più efficiente hanno consentito di guadagnare resistenza riducendo il peso.

Accanto al telaio CF, che ora pesa solo 3.180 grammi, la piattaforma Spectral:ON è disponibile, per la prima volta, anche nell’esclusiva versione CFR, con un telaio più leggero di soli 2.880 grammi. La rigidità, la resistenza e le caratteristiche principali del telaio rimangono le stesse in entrambe le piattaforme CFR e CF. Il risparmio di peso sul telaio CFR è stato ottenuto modificando materiale e stratificazione. Inoltre, come si addice a una bici progettata per essere messa alla prova sui sentieri più impegnativi, entrambi i telai CF e CFR ora soddisfano gli elevati e rigorosi standard di resistenza della “Categoria 4E”.

Canyon Spectral:ON nella versione CFR

Più autonomia. Meno peso. Più potenza.

Disponendo le celle della batteria orizzontalmente, Canyon ha creato una configurazione più compatta ed efficiente. È stato anche ottimizzato il posizionamento della batteria all’interno del telaio, inclinando il motore Shimano EP8 verso l’alto con un angolo di 30 gradi. Questo ha permesso a Canyon di collocare la batteria di fronte al motore invece che sopra di esso. Il risultato finale è un baricentro più basso e una distribuzione del peso uniforme e bilanciata che dà alla Spectral:ON ottimi livelli di trazione su ogni terreno, anche in curva.

Grazie alla sua potente batteria da 720 Wh o 900 Wh, la Spectral:ON elimina “l’ansia da autonomia” con un aumento del 15%/42% della capacità rispetto alle batterie standard permettendo ai rider di godersi intere giornate di MTB.

Parola d’ordine: versatilità

La nuova Spectral:ON è più lunga, più bassa e più aperta rispetto la versione precedente. Ma non è la E-MTB più estrema disponibile sul mercato, e questo per una buona ragione: Canyon non aveva l’obiettivo di costruire una nuova bici da e-Gravity o e-Enduro. La Canyon Spectral:ON è stata creata per essere la bici definitiva: ovvero una E-MTB che si trova a suo agio sia sui sentieri ripidi e tecnici che sui singletrack flow, e non disdegna nemmeno qualche uscita in bikepark.

Reach e posizione di guida

La ricetta segreta? Il reach della Spectral:ON, aumentato di 25 millimetri per ogni taglia telaio, offre una posizione di guida sicura e centrata che aumenta il controllo sui sentieri ripidi e difficili. Inoltre, l’angolo sterzo è stato aperto di un grado mentre i foderi sono stati allungati di 5 millimetri per aumentare la stabilità e l’equilibrio generale. Infine, Canyon ha accorciato di circa 20 millimetri la lunghezza del tubo sella per consentire una maggiore libertà di movimento, quindi per incrementare stabilità e divertimento. In combinazione con il telaio più leggero e più rigido e le ruote mullet, questi modesti (ma significativi) cambiamenti assicurano una qualità di guida vivace e giocosa, e contemporaneamente aumentano sia la stabilità alle alte velocità che la fiducia sui sentieri ripidi e difficili.

Disponibilità

Le tre le Spectral:ON CF e le due Spectral:ON CFR sono disponibili in tutti i mercati (esclusi gli Stati Uniti) sul sito canyon.com. I rider possono ora scegliere tra l’opzione della batteria da 720 Wh e 900 Wh su tutti i modelli CF e CFR. Tutti i modelli Spectral:ON in taglia S sono montati di serie con le batterie da 720 Wh a causa delle dimensioni ridotte del tubo obliquo.

Dettagli: Canyon Spectral:ON CF 9, CF 8 e CF 7

La Spectral:ON CF 9 (22,84 kg con batteria da 720 Wh / 23,75 kg con batteria da 900 Wh) è dotata di sospensioni Fox Performance Elite e forcella Fox 36 Performance Elite con 150 mm di escursione all’anteriore e da un ammortizzatore Fox Float X Performance Evolution con 155 mm di escursione al posteriore. L’allestimento è completato da un set di ruote DT Swiss H1900, gruppo SRAM GX Eagle, freni SRAM Code RS, e reggisella telescopico Iridium.

Canyon Spectral:ON CF 9

La Spectral:ON CF 8 (23,04 kg con batteria da 720 Wh / 23,95 kg con batteria da 900 Wh) è equipaggiata con una forcella Fox 36 Rhythm Grip con 150 mm di escursione all’anteriore e un ammortizzatore Fox DPS Performance Evolution con 155 mm di escursione al posteriore. Questo modello è dotato di ruote Sunringle Duroc, gruppo XT e freni MT7120 di Shimano, e reggisella telescopico Iridium.

Canyon Spectral:ON CF 8

La Canyon Spectral:ON CF 7 (23,04 kg con batteria da 720 Wh / 23,95 kg con batteria da 900 Wh) monta una forcella RockShox Lyric Select con 150 mm di escursione all’anteriore e un ammortizzatore RockShox Deluxe Select con 155 mm di escursione al posteriore. Il set di componenti include ruote RaceFace AR30/AR35, gruppo XT e freni Deore MT6100 di Shimano, e un reggisella telescopico Iridium.

Canyon Spectral:ON CF 7

Tutti e tre gli allestimenti sono completati da un cockpit in-house Canyon che presenta un passaggio cavi parzialmente integrato per creare un look estremamente pulito.

Per maggiori informazioni: https://www.canyon.com/it-it/bici-elettrica/mtb-elettrica/spectral-on/spectral-on-cf/