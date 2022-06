Il nuovo look del GRX in edizione limitata - Bikeitalia.it

1 Giugno 2022

Una novità in edizione limitata con una finitura lucida per il cambio dedicato al gravel GRX di Shimano. La limited edition del GRX sarà presentata ufficialmente negli Stati Uniti il 2 e il 3 giugno 2022 ed è dedicata a una nicchia di appassionati: sarà infatti proposta in abbinamento a 10 telai artigianali esclusivi presenti alla Unbound Gravel all’esposizione “All Things Gravel” nel centro di Emporia, Kansas.

Shimano GRX limited edition

GRX limited edition

Il nuovo GRX limited edition – che amplia la famiglia GRX presente dal 2019 nel catalogo del colosso giapponese della componentistica per bici – celebra la storia della bicicletta e detta la linea per il futuro del ciclismo su sterrato affacciandosi al mondo delle biciclette artigianali e su misura.

C’è una ricca varietà nel campo delle bici gravel. Tra queste biciclette, ci sono anche pezzi unici e fatti a mano e realizzati in acciaio, titanio e alluminio che sono personalizzate per soddisfare le preferenze del proprietario.

Per la nuova GRX Limited, Shimano ha creato una finitura in edizione speciale che abbraccia la bellezza dell’alluminio: l’insieme completa gli sforzi dei costruttori di telai che fondono la forma estetica delle loro creazioni con la bellezza intrinseca dei loro materiali metallici.

Come sottolinea Shimano: “Nella sua essenza, GRX Limited è il collaudato gruppo meccanico a 11 velocità della serie GRX 800, ma la finitura argento spazzolato e lucidato offre una versione di classe della qualità, precisione e durata sinonimo di GRX. L’edizione limitata è disponibile in tre opzioni di specifiche: 1×11 velocità e 2×11 velocità per le pieghe da corsa e una terza offerta speciale di 1×11 velocità per la configurazione con manubrio dritto”.

Il nuovo gruppo GRX in edizione limitata, al momento, sarà disponibile esclusivamente come gruppo completo solo da costruttori di telai e rivenditori aftermarket.

Nuove ruote gravel in carbonio

Tra le novità di casa Shimano per il gravel c’è anche il nuovo set di ruote in fibra di carbonio WH-RX870-TL. La larghezza interna dei cerchi compatibili con tubeless è di 25 mm, le dimensioni delle gomme supportate vanno da 32 a 50 mm. Inoltre la ridotta profondità di 32 mm diminuisce il peso e aumenta il comfort di guida.

Nello specifico, ogni ruota è costituita da 24 raggi in acciaio inossidabile, con nippli esterni per una facile manutenzione. Entrambi i mozzi sono compatibili con il rotore Center Lock per l’uso con perni passanti da 12 mm (100 x 12 mm davanti, 142 x 12 mm dietro).

Il peso dichiarato è di 1.461 grammi per la coppia (822 grammi posteriore, 639 grammi anteriore) e il prezzo al dettaglio negli Stati Uniti è di 1.400 dollari (il prezzo gli altri paesi deve ancora essere confermato) e saranno disponibili da settembre 2022.