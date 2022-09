Canyon Ultimate: le bici da corsa della quinta generazione - Bikeitalia.it

8 Settembre 2022

Canyon Ultimate: la famiglia delle bici da corsa votate alla performance su strada si rinnova. Presentati ufficialmente i modelli della quinta generazione disponibili da oggi, giovedì 8 settembre 2022. Il palmarès della Canyon Ultimate non ha bisogno di presentazioni. Tre grandi giri, due titoli mondiali, innumerevoli vittorie di tappa e classifiche generali nelle più prestigiose competizioni al mondo.

Sin dalla sua prima apparizione, nel 2004, la Ultimate rappresenta il punto di riferimento della gamma Canyon per le performance su strada. Una bici da strada pura, creata per le gare, ma anche maneggevole e attenta al comfort del ciclista. Non a caso la Ultimate rappresenta la scelta di centinaia di migliaia di ciclisti in tutto il mondo, dai dilettanti più ambiziosi ai migliori professionisti.

Canyon Ultimate CFR Di2 Canyon Ultimate CFR eTap

Ora la famiglia Canyon Ultimate si rinnova con la quinta generazione, restando fedele alla sua vocazione all’insegna delle prestazioni su strada allo stato puro. Undici biciclette disponibili su tre diverse piattaforme.

“Con la nuova Ultimate abbiamo voluto creare qualcosa che gli appassionati di bici da corsa avrebbero amato. Dopo un accurato processo di sviluppo in collaborazione con i nostri corridori professionisti, siamo orgogliosi di presentare la nuova evoluzione della Ultimate. Un design senza tempo che raggiunge il perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità, aerodinamica, comfort e resistenza”. Florian Imgrund, Canyon Global Category Director – Road racconta quello che sta alla base della filosofia progettuale della Ultimate.

Le squadre professionistiche stanno già utilizzando la nuova Canyon Ultimate fin dall’inizio della stagione. Con due vittorie di tappa alla Vuelta a España del corridore dell’Alpecin-Deceuninck Jay Vine, la bici ha già lasciato il segno sui più importanti palcoscenici delle corse anche prima della sua presentazione ufficiale.

Rispetto alla versione precedente, la nuova Ultimate è stata migliorata in una serie di aspetti:

Comfort : ergonomia migliorata e maggiore spazio per gli pneumatici, fino a 32 mm;

: ergonomia migliorata e maggiore spazio per gli pneumatici, fino a 32 mm; Aerodinamica : riduzione della resistenza aerodinamica grazie alle migliorie apportate in collaborazione con gli esperti di aerodinamica Swiss Side, con un risparmio di 10 watt per il solo telaio;

: riduzione della resistenza aerodinamica grazie alle migliorie apportate in collaborazione con gli esperti di aerodinamica Swiss Side, con un risparmio di 10 watt per il solo telaio; Passaggio cavi integrato : integrazione completa dei cavi in una configurazione facile da utilizzare;

: integrazione completa dei cavi in una configurazione facile da utilizzare; Personalizzazione immediata : il cockpit si regola facilmente in altezza e larghezza senza dover tagliare il tubo di sterzo. Facile anche da trasportare.

: il cockpit si regola facilmente in altezza e larghezza senza dover tagliare il tubo di sterzo. Facile anche da trasportare. Peso piuma: solo 6,3 kg (Ultimate CFR Di2: esclusi pedali e accessori, in taglia M), nonostante un rinforzo extra nei punti chiave ad alta sollecitazione.

(© Tino Pohlmann) (© Simon Gehr) (© Tino Pohlmann)

Insomma, la Ultimate non è “soltanto” una bicicletta da salita dedicata ai professionisti che cercano di ridurre ogni singolo grammo; ma si propone come la bici adatta a tutti coloro che esigono una tecnologia all’avanguardia e funzionalità performanti.

La Canyon Ultimate è pensata anche per tutti coloro che cercano una bicicletta che sia divertente da guidare su qualsiasi tipologia di percorso. In breve, come sottolineano dalla casa di Coblenza: “Si tratta di una bici da strada per tutti”.

(© Simon Gehr) (© Simon Gehr) (© Simon Gehr)

Canyon Ultimate: 3 piattaforme, 11 modelli

Disponibile in tre diverse piattaforme – CFR, CF SLX e CF SL – e in un’ampia serie di taglie, tutti i ciclisti possono trovare nella nuova gamma Ultimate la bici più adatta a loro.

Prezzi e disponibilità

Al top della gamma, i tre modelli di punta Ultimate CFR uniscono un telaio CFR superleggero con i migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da € 10.499. Tutti i telai CFR segnano un nuovo punto di riferimento per le prestazioni, grazie a una stratificazione di carbonio premium che offre leggerezza, durata e rigidità a livello WorldTour.

La Canyon Ultimate 2023 è disponibile esclusivamente sul sito canyon.com.