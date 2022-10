Velo-City 2023, aperta la call for abstracts

21 Ottobre 2022

Credete nel potenziale della bicicletta come mezzo per trasformare la società e affrontare le sfide del futuro? Volete partecipare a un summit mondiale in cui condividere idee per dare forma a questo cambiamento?

Adv



In testa al cambiamento

Velo-city 2023, la principale conferenza mondiale sulla mobilità ciclistica organizzata da ECF – European Cyclists’ Federation, ha aperto la “call for abstracts” per raccogliere idee ed esperienze provenienti da tutto il mondo.



L’evento si terrà a Lipsia dal 9 al 12 maggio 2023 ed è l’occasione giusta per raccontare e discutere le migliori pratiche di sviluppo e promozione della ciclabilità.

Per partecipare come relatori basta inviare il proprio abstract nella sezione apposita del sito: avete tempo fino al 31 ottobre 2022.

La call for abstracts per questa edizione include anche una categoria Academics, dedicata a ricercatori e accademici: congiungere ricerca e pratica è fondamentale per seguire gli sviluppi della mobilità ciclabile nel mondo ed esprimerne il potenziale.

Il tema di quest’anno è Leading The Transition: la bicicletta è una soluzione semplice ai problemi più complessi, per una transizione verso una società più equa e resiliente.

I macro-temi dell’edizione 2023

Strong leadership for action – capacità di comunicare e rappresentare idee ambiziose



Redefining public space – ripensare lo spazio stradale e costruire le infrastrutture del futuro



Working together towards equitable environments – esprimere il potere della collaborazione tra cittadini, autorità e portatori di interesse per ambienti più sicuri, equi e inclusivi



Creating mobility systems of the future now – strumenti e politiche per offrire alle persone un sistema di mobilità inclusivo e sostenibile, anche attraverso soluzioni innovative



Towards climate neutral economies – sviluppare un sistema economico a prova di futuro attraverso le potenzialità della bicicletta

Tutte le informazioni utili sono reperibili sulla pagina web di VeloCity 2023.

Ricordatevi: per candidare il vostro progetto sulla ciclabilità avete tempo fino al 31 ottobre 2022!