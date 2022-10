Pura follia: una cargo bike in alta montagna - Bikeitalia.it

25 Ottobre 2022

Nelle pubblicità le cargo bike vengono spesso raffigurate come oggetti rassicuranti spesso nelle mani di mammine dolci e inoffensive, intente a trasportare la prole o la spesa in giro per la città nel massimo rispetto del Codice della Strada e del buonsenso.

Ma prima o poi doveva succedere che a qualcuno venisse in mente di “pimpare” la propria cargo bike per metterla alla prova in situazioni improprie. È quanto ha fatto Alessandro, proprietario del negozio Biga in provincia di Milano che ha messo mano alla propria Riese & Müller Load e l’ha portata in montagna tra alpeggi, single track e piste da sci.

A pensarci bene, il passaggio, per quanto stravagante, sembra tutto fuorché illogico: perché quando una bicicletta esce dalla fabbrica con la doppia sospensione, all’anteriore e al posteriore, il minimo che ti possa venire in mente di fare è di montare delle gomme da sterrato e usarla nel fuoristrada. Poco importa se la bicicletta in questione è una cargo pensata per trasportare 200 kg di roba (incluso il ciclista) in giro per la città.

“A dirla tutta, in alcuni tratti ho dovuto spingerla, soprattutto in salita” – ci ha raccontato Alessandro – “ma alla fine utilizzando il tasto ‘walk’ la cosa è andata meglio del previsto”.

Alessandro e la sua Riese & Müller Load 60

I motori in uso nelle cargo bike di alta gamma al giorno d’oggi sono praticamente dei “muli” in grado di affrontare qualunque situazione e anche l’impianto frenante fa più di quanto promette.

Con gli sci sulla cargo bike Al rifugio a 3300 metri sul livello del mare

Dopo questa ciclofollia (che trovo anche pericolosa), Alessandro mi ha lasciato la Load in ufficio e ho avuto il piacere di provarla per una giornata di appuntamenti e commissioni in giro per Milano. Il baricentro basso, unito alla maneggevolezza d’uso nei percorsi più stretti e trafficati, nonché l’efficacia delle sospensioni sul brutale pavé milanese mi hanno subito capire come diavolo gli sia venuto in mente di provare la Load in alta montagna.

Alla fine di tutto questo mi è rimasta una perplessità perché davvero non capisco come si faccia a trattare in quel modo una cargo bike da oltre 7.000 euro (sì, la Riese & Müller Load non è esattamente economica), ma dall’altro lato mi sono detto che se una bici costa così tanto, una ragione ci dovrà pur essere e che il minimo che ti puoi aspettare è che sappia affrontare anche delle situazioni non favorevoli.

A scanso di equivoci, Alessandro è un alpinista con molti anni di esperienza e che sa come comportarsi in montagna, consigliamo vivamente a chiunque non abbia la dovuta esperienza di esporsi a situazioni potenzialmente pericolose.