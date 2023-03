Le prossime tappe della strategia europea per la bicicletta

9 Marzo 2023

Al summit di Cycling Industries Europe (CIE) il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, ha annunciato che le istituzioni dell’UE completeranno quest’anno un ambizioso piano della strategia per la bicicletta, compresi gli impegni per aumentare i finanziamenti per le infrastrutture ciclabili e la crescita dell’industria del ciclo. Ciò fa seguito a una risoluzione approvata dal Parlamento europeo a febbraio che invitava la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per raddoppiare l’uso della bicicletta nell’UE.

L’impegno politico dell’UE per la bicicletta

A Bruxelles, di fronte a una qualificata platea di leader del settore ciclo, Timmermans è stato raggiunto dall’eurodeputata Karima Delli e dal ministro dei Trasporti belga Georges Gilkinet in rappresentanza del Parlamento Europeo e degli Stati membri. Entrambi hanno confermato che la proposta di Dichiarazione sulla bicicletta sarà interistituzionale, rappresentando il più alto livello di impegno politico dell’UE per la bicicletta.

Frans Timmermans Karima Delli e Frans Timmermans

Un accordo interistituzionale per la ciclabilità

Dicendo che l’Europa deve avere un ruolo nel sostenere la bicicletta, Timmermans ha dichiarato: “Sto annunciando un’iniziativa per promuovere la bicicletta in Europa. La Commissione proporrà una dichiarazione europea sulla bicicletta e inviterà il Parlamento e il Consiglio ad aderire e a trasformarla in un accordo interistituzionale. Includeremo principi per sostenere la bicicletta, insieme all’accesso a strumenti e fondi. Ciò garantirà ai nostri cittadini non solo il diritto di pedalare sulla carta, ma anche l’accesso al supporto. Gli strumenti europei devono essere usati per raddoppiare la ciclabilità in Europa!”

La strategia europea per la bicicletta

“Questa è la strada”

Dunque Timmermans ha anche accolto con favore l’adozione della recente risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo di una strategia europea per la bicicletta. E l’ha definita un “enorme mandato democratico per la bicicletta”, rendendo più facile il suo lavoro nella Commissione europea. Con lo slancio per un maggiore sostegno europeo per la ciclabilità, ha anche affermato: ora è il momento giusto per una dichiarazione e che questa “è la strada”.

Un milione di posti di lavoro ecologici nel settore bici

Tony Grimaldi, Presidente della CIE ha risposto positivamente agli annunci, ringraziando Timmermans, Delli e Gilkinet per la loro guida sulla Dichiarazione. E in particolare Karima Delli per la forte collaborazione con le associazioni ciclistiche europee che hanno creato obiettivi ambiziosi per il piano ciclistico, raddoppiando il livello di pratica della bici in Europa e la creazione di un milione di nuovi posti di lavoro ecologici nel settore ciclistico.

Parlando ai partecipanti, Grimaldi ha dichiarato: “Oggi siamo orgogliosi che le tre istituzioni dell’UE si riuniscano al vertice CIE per annunciare i loro ultimi piani per una Dichiarazione UE sulla bicicletta. Il vertice CIE è diventato una pietra miliare essenziale per tutti i nostri stakeholder del ciclismo per riunirsi e condividere ciò che possiamo fare per l’Europa”.

Ha continuato: “Tuttavia, oggi non è il giorno per dire ‘lavoro fatto’, oggi è quando facciamo i prossimi passi. La Commissione deve ora produrre una dichiarazione finale dell’UE sulla bicicletta che intraprenda azioni concrete per raggiungere questi obiettivi e noi del settore della bicicletta dimostreremo ancora una volta che siamo i partner più ecologici, intelligenti e affidabili nell’ecosistema europeo della mobilità”.

La ciclabilità come priorità strategica

Jill Warren, CEO della European Cyclists’ Federation, ha dichiarato: “ECF accoglie con favore l’annuncio odierno secondo cui la Commissione agirà sulla risoluzione del Parlamento ed eleverà la ciclabilità a priorità strategica. In questo contesto, maggiori finanziamenti per infrastrutture ciclabili di alta qualità e sicure saranno fondamentali per raddoppiare i livelli di ciclabilità in Europa”.

Nell’annuncio dettagliato per la Dichiarazione UE sulla bicicletta, Frans Timmermans ha affermato che la Commissione produrrà una visione per la bicicletta entro l’estate, supportata da proposte dettagliate sulle azioni da intraprendere per realizzare i piani. Ciò deve includere il finanziamento delle infrastrutture, una revisione delle normative e il sostegno alle industrie del ciclismo nelle strategie industriali dell’UE. Si prevede che il Parlamento e il Consiglio europeo degli Stati membri completeranno la revisione del piano entro la fine del 2023.