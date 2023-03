Bologna: sconti e promozioni sul bike sharing per 3.000 residenti

21 Marzo 2023

A partire da oggi, martedì 21 marzo 2023, il Comune di Bologna e SRM – Reti e Mobilità Srl lanciano una campagna di promozione per il bike sharing: noleggio gratuito delle due ruote muscolari e 15 corse scontatissime con l’ebike del servizio RideMovi, nell’ambito del progetto PrIMUS finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Come funziona

I residenti nel Comune di Bologna potranno utilizzare il servizio RideMovi a una tariffa particolarmente scontata e vantaggiosa: per tre mesi si potrà pedalare gratuitamente sulle biciclette muscolari e – a soli 5 euro – si avrà diritto a 15 corse di 30 minuti con la ebike. L’iniziativa è riservata ai primi 3.000 utenti che ne faranno richiesta. Gli utenti dovranno essere residenti a Bologna e aver attivato l’iscrizione al servizio Ridemovi in data successiva al 21 novembre 2022.

Come accedere alla promozione

Per accedere alla promozione l’utente dovrà inviare una email entro il 31 ottobre 2023 a [email protected] indicando le proprie generalità (nome, cognome, numero di telefono)

allegando la foto della carta di identità o il certificato di residenza. Una volta verificati i requisiti necessari per accedere alla promozione, RideMovi invierà via email due codici coupon che l’utente dovrà utilizzare entro il 31 dicembre 2023.

“Questa promozione – commenta l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli – permette a tutti i residenti di conoscere e di sperimentare questo servizio. La trasformazione della città verso una mobilità sostenibile cammina sulle nostre gambe e, come Amministrazione, siamo impegnati ad accompagnare questo processo ‘pedalando’ insieme alla cittadinanza”.

Sottoscrive e rilancia il CEO di RideMovi Alessandro Felici: “Questa promozione dedicata ai residenti potrà rafforzare ulteriormente l’obiettivo e l’impegno comune che abbiamo con l’amministrazione comunale nell’incentivare gli spostamenti sostenibili e ridurre l’uso delle auto private al fine di migliorare la qualità della vita in città”.

Dettagli di utilizzo

I due codici devono essere inseriti nella pagina Codice Promozione dell’App RideMovi.

Inserimento primo codice – L’utente riceve un Pass trimestrale per l’utilizzo gratuito ed illimitato delle biciclette muscolari [ 90 giorni di corse gratuite sulle bici muscolari di RideMovi ]

– L’utente riceve un Pass trimestrale per l’utilizzo gratuito ed illimitato delle biciclette muscolari [ ] Inserimento secondo codice – Con un pagamento di 5€ l’utente riceve 15 noleggi da 30 minuti per le biciclette elettriche

Le due promozioni saranno valide 90 giorni dall’inserimento dei codici.

Ogni utente potrà utilizzare un solo codice per le biciclette tradizionali ed uno per le biciclette elettriche

Bologna: bike sharing in città ai vertici europei

Con un milione e mezzo di corse effettuate durante l’ultimo anno da decine di migliaia di residenti e turisti, Bologna si conferma città italiana della mobilità condivisa per eccellenza, non solo per la predisposizione dei suoi cittadini a prediligere dei mezzi in sharing, ma anche per il lavoro che l’amministrazione sta svolgendo nello sviluppare dei sistemi innovativi sostenibili, sicuri e convenienti che permettono di connettersi ai sistemi di trasporto pubblico presenti in città.

Con l’introduzione del servizio bike sharing RideMovi nel 2018, il Comune di Bologna è stato il primo in Italia ed in Europa ad avvalersi di un servizio a flusso libero con un sistema di 185 postazioni visibili sulla app che generano uno sconto di € 0,30 per incentivare il parcheggio corretto. I mezzi disponibili ad oggi in città sono 2.600 biciclette a pedalata assistita e 500 a pedalata muscolare.

Forum e Fiera del Cicloturismo 2023

A Bologna grande attenzione per la mobilità urbana a pedali, ma anche per la bicicletta come strumento di svago e volano economico per il turismo del territorio: lo spazio DumBo ospiterà infatti la seconda edizione della Fiera del Cicloturismo – evento organizzato da Bikenomist Srl – l’1 e il 2 aprile 2023, che sarà preceduto venerdì 31 marzo dal Forum 2B2 dedicato agli operatori del settore.