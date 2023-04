5 Aprile 2023

Evento gratuito a Bergamo: “La corretta posizione in sella”.

Bikeitalia, in collaborazione con il Vittoria Park, organizza un evento gratuito a Bergamo, dal titolo “La corretta posizione in sella”.

Durante la serata il nostro Omar Gatti – Cycling Health Specialist e dottore in scienze motorie – mostrerà una completa procedura di bikefitting con il supporto di un ciclista che pedala sul rullo. Durante la serata, troveranno risposta domande come:

Quali muscoli si usano in pedalata?

Come si regolano le tacchette?

Qual è la posizione migliore per spingere tanto sui pedali?

Come si sceglie la sella corretta?

Qual è la miglior regolazione del manubrio?

Come posso risolvere i miei dolori alla schiena, alle ginocchia, al sottosella, al collo?

Come si sceglie la taglia della bicicletta?

Una visita biomeccanica è quello che mi serve?

Come funziona una visita biomeccanica svolta in un Bikeitalia LAB?

Sarà possibile porre domande durante la serata, in modo da poter sciogliere i dubbi riguardanti la corretta posizione in sella. Verrà anche fornito, a tutti i partecipanti, un buono sconto di 50 € per una visita biomeccanica che potrà essere svolta in uno dei 13 laboratori Bikeitalia LAB presenti sul territorio italiano (i due più vicini sono quello di Milano e di Bergamo).

L’evento gratuito a Bergamo si terrà presso il Vittoria Park, in Via Liguria 1 a Brembate (BG), venerdì 5 Maggio dalle 19:00 alle 21:00. Il Vittoria Park è facilmente raggiungibile in auto percorrendo l’autostrada A4 in direzione Venezia (se si arriva da Milano) o in direzione Torino (se si arriva da Bergamo), prendendo l’uscita Capriate e seguendo i cartelli stradali “Vittoria Park”.

Sarà possibile usufruire del servizio di aperitivo, grazie al bar Vittoria, al costo di 9 € da pagare in loco.

La serata è gratuita ma i posti sono limitati, per partecipare è necessario iscriversi a questo link.