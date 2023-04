Velo-city 2023: il summit mondiale della ciclabilità torna a Lipsia

11 Aprile 2023

Il countdown per il summit mondiale della ciclabilità Velo-city 2023 è già iniziato: manca meno di un mese all’evento che quest’anno si terrà a Lipsia, in Germania, dal 9 al 12 maggio. L’annuale vertice promosso da ECF (European Cyclists’ Federation) ha come tema principale “Leading the transition” (Guidare la transizione) e un programma ricco di relatori ed esperti del mondo della bicicletta e del design urbano.

La location

Velo-city 2023 si terrà a Lipsia, città della Germania che negli ultimi 30 anni si è trasformata da città industriale e trafficata a esempio di sostenibilità nei trasporti e nella riqualificazione urbana, non solo dal punto di vista delle infrastrutture ma anche per quanto riguarda il verde pubblico. Un cambiamento ancora in atto che si sta espandendo attraverso la rete di ciclabili e la redistribuzione dello spazio pubblico a favore dello sviluppo sostenibile.

Il programma

I numeri dell’evento di quest’anno sono notevoli: sei plenarie, oltre 75 sessioni e più di 350 relatori sul palco di Velo-city 2023. Nel corso della manifestazione – di cui Bikeitalia.it è orgogliosamente media partner – verranno trattate le numerose istanze che riguardano la ciclabilità a tutto tondo con l’obiettivo di immaginare il futuro delle città nelle quali vivremo nei prossimi anni e le sfide che ci attendono per renderle sempre più sostenibili e a misura di persona.

Velo-city 2023 riunirà a Lipsia politici e attivisti, artisti ed esperti di tecnologia: le personalità più qualificate e influenti sul tema della mobilità e dei trasporti sostenibili che si confronteranno sui principali temi relativi alla ciclabilità in tutte le sue declinazioni. Ecco di seguito una selezione di speaker che animeranno il dibattito nel corso della quattro giorni di Lipsia:

Leading the transition

Martedì 9 maggio alle ore 9 prenderà il via la prima sessione plenaria di Velo-city 2023 “Leading the transition” in cui protagoniste saranno le strategie ciclistiche nazionali e internazionali come strumenti politici per sviluppare e aumentare la quota modale complessiva di ciclabilità, fondamentali per ridurre le emissioni dei trasporti. Le personalità che animeranno il dibattito saranno, tra gli latri, Georges Gilkinet (Vice Primo Ministro e Ministro della Mobilità, Bruxelles, Belgio), Christiane Rohleder (Segretario di Stato, Ministero dell’Ambiente, Berlino, Germania) oltreché Henk Swarttouw e Jill Warren, rispettivamente presidente e CEO di ECF.

L’inclusione dello spazio pubblico

La seconda plenaria del primo giorno sarà incentrata sul tema dell’inclusione e dell’equità dello spazio pubblico che nel corso degli ultimi decenni è stato quasi completamente saturato dal traffico motorizzato, marginalizzando gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Questa sessione mostrerà il potere della collaborazione sulla strada verso ambienti più inclusivi, sani ed equi. La transizione verso una mobilità attiva sostenibile è anche uno strumento per favorire la giustizia sociale e ne discuteranno, tra gli altri, Amanda Ngabirano (Presidente del Consiglio nazionale per la pianificazione fisica, Kampala, Uganda), Rebecca Peters (Presidente di ADFC, Berlino, Germania) e Olatunji Oboi Reed (Presidente e CEO di Equiticity, The Equiticity Racial Equity Movement, Chicago, Stati Uniti d’America).

Crisi energetica e mobilità del futuro

Velo-city 2023 affronterà nel corso delle giornate i temi caldi relativi alla mobilità urbana: su come utilizzare la bicicletta – e la mobilità attiva – come mezzo strategico per uscire fuori dalla crisi energetica verso un’economia più sostenibile e meno inquinante si confronteranno gli attori economici della bike industry a partire da Kevin Mayne, CEO di Cycling Industries Europe.

La plenaria sulla ridefinizione dello spazio pubblico si preannuncia già molto interessante e vedrà le relazioni, tra gli altri, di Elke Van den Brandt (Ministra responsabile della mobilità, dei lavori pubblici e della sicurezza stradale, governo della regione di Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Belgio), Adam Tranter (Commissario per la pedonalità e la ciclabilità, West Midlands Combined Authority, Birmingham, Regno Unito) e Aleksandra Dulkiewicz (Sindaca di Danzica, Polonia).

Il futuro della mobilità urbana e le strategie per rendere le città sempre più connesse, facili da attraversare e a misura di persona sarà un tema affrontato da un qualificato panel di relatori: Angelo Meuleman (Direttore di Mpact, Gent, Belgio), Rebecca Karbaumer (Coordinatrice del progetto di mobilità sostenibile, Ministero per la protezione del clima, l’ambiente, la mobilità, lo sviluppo urbano e abitativo, Brema, Germania), Mareike Rauchhaus (Responsabile della comunicazione di Nextbike by TIER, Lipsia, Germania), Timothy Papandreou (Fondatore di Emerging Transport Advisors, San Francisco, Stati Uniti d’America) e Ulf Middelberg (CEO di Leipziger Verkehrsbetriebe, Lipsia, Germania).

I protagonisti del cambiamento

Come riporta il programma di Velo-city 2023 a proposito della plenaria conclusiva dell’evento: “Questa sessione unirà leader coraggiosi che stanno spingendo per il cambiamento e che non hanno paura di ascoltare, agire e cambiare idea. Ogni idea di successo ha bisogno di persone che la portino avanti, generatori di idee che riconoscano le opportunità del futuro, pianificatori che trasformino le idee in progetti e personalità forti che aprano la strada con coraggio ed entusiasmo”.

In questa sede porteranno la loro testimonianza, tra gli altri, Viktoriia Prokopenko (Esperta di mobilità sostenibile, urbanista, U-Cycle (Kyiv, Ucraina) con una relazione dal titolo “Il ruolo della bicicletta durante la guerra e le trasformazioni del dopoguerra in Ucraina” e il sindaco di Lipsia Burkhard Jung.

Per maggiori informazioni su Velo-city 2023: www.velo-city2023.com