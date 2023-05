Festa della Bicicletta a Roma: sabato 3 giugno sull’Appia Antica

26 Maggio 2023

Nella Giornata Mondiale della Bicicletta, sabato 3 giugno 2023, a Roma si festeggia sull’Appia Antica, con la chiusura integrale della strada al traffico motorizzato dalle 10 alle 13 e, a seguire, un picnic nelle aree messe a disposizione dall’Ente Parco. L’iniziativa – promossa dall’Associazione Salvaiciclisti Roma, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Coordinamento Lazio), Fridays For Future e Legambiente – ha il patrocinio del Parco Regionale dell’Appia Antica che lo ospita e quello dell’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma che ne ha riconosciuto l’interesse pubblico.

“Nella Giornata Mondiale della Bicicletta, 3 giugno 2023, facciamo festa sull’Appia Antica a Roma: le due ruote a pedali sono strumento di libertà e pace, dunque gioia di vivere. La bici è il mezzo perfetto per muoversi con leggerezza. Abbiamo bisogno di essere leggeri, il nostro impatto è stato pesante e ci sta portando al disastro. Il futuro è questo”, scrivono gli organizzatori sul sito www.festadellabicicletta.it per presentare l’evento.

L’appuntamento tra Porta San Sebastiano e Domine Quo Vadis

L’appuntamento è sul primo tratto di via dell’Appia Antica, quello compreso tra Porta San Sebastiano e la Chiesa del Domine Quo Vadis. Per l’occasione tutta l’area sarà pedonalizzata e diventerà un’oasi senza traffico da fruire liberamente a piedi e in bicicletta: “La Regina Viarum – sottolineano gli organizzatori – sarà a esclusivo uso di ciclisti e pedoni dalle 10 alle 13. Senza automezzi motorizzati potete portare anche le vostre bambine e i vostri bambini saranno al sicuro perché per queste ore nessun autoveicolo li potrà mettere in pericolo e voi potrete rilassarvi con i vostri amici”.

Le attività e il picnic nel parco

“Sono previste escursioni all’interno del parco e giochi di strada per i bambini: poi tutti a mangiare nell’area messa a disposizione dall’Ente Parco: sarà bellissimo fare tutti insieme un picnic al sacco nel parco urbano più grande d’Europa. Noi siamo pronti a offrirvi: escursioni in bicicletta e a piedi, chiacchiere cordiali e tantissimo entusiasmo”, dicono gli organizzatori della Festa della Bicicletta del 3 giugno 2023 sull’Appia Antica a Roma.

La bicicletta salverà il mondo

La bicicletta è uno strumento semplice che aiuta a risolvere problemi complessi, come il cambiamento climatico: lo sottolineano gli organizzatori della Festa della Bicicletta [per esteso qui], che colgono l’occasione di questo evento per ragionare sul concetto di tempo, che è strettamente legato alla nostra esistenza e alla sostenibilità delle nostre azioni.

“Il bene più prezioso, l’unico che realmente possediamo, è il tempo: ma lo sprechiamo nel traffico in coda o a cercare parcheggio, contribuendo a creare un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Esiste una soluzione semplice a questo problema complesso: la bicicletta. Con la sua meccanica essenziale e forte di una storia bicentenaria, si è continuamente perfezionata fino ai giorni nostri: è il mezzo più adatto a trasportarci con leggerezza e a basso impatto per avere un futuro”, si legge sul sito dell’evento.

Per maggiori informazioni sulla Festa della Bicicletta di sabato 3 giugno 2023 sull’Appia Antica a Roma: www.festadellabicicletta.it

