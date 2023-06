Come perdere peso e tornare in forma con l’ebike: evento gratuito a Milano

19 Giugno 2023

La produzione e vendita di ebike in Italia continua a trainare tutto il settore con incrementi che superano il 20% negli ultimi 3 anni e va a bilanciare la lieve contrazione del settore tradizionale bici che vede un decremento del 3%.

Il boom delle ebike ha diverse ragioni: la sua funzionalità più “democratica” cioè rivolta ad un pubblico più ampio, una crescente richiesta verso forme di mobilità sostenibile e la diffusione del cicloturismo. Ma non solo questo. Abbiamo già avuto modo di parlarvi della importanza della ebike come opportunità per restare sani, rispettare l’ambiente, risparmiare energia ed ottimizzare gli spostamenti.

Come perdere peso e tornare in forma con l’ebike

A questo si aggiunge il fondamentale apporto che la ebike dà alla nostra salute. Per quelle fasce di popolazione, pensiamo per esempio agli anziani o ai sedentari che a causa del lavoro o della mancanza di stimoli a muoversi praticano poca attività fisica, la ebike può rappresentare la soluzione.

L’ebike, come confermano i dati, rappresenta un ottimo strumento per restare in salute e tornare in forma, e nel breve tempo – con spostamenti quotidiani – tende a migliorare le funzionalità cardiovascolari, la frequenza cardiaca a riposo, la pressione arteriosa e il livello di glucosio nel sangue. Oltre ad avere un impatto importante sulla forza muscolare degli arti inferiori.

Mercoledì 28 giugno h 19: evento gratuito da E-cycles a Milano

“Come perdere peso e tornare in forma con l’ebike“: il 28 giugno 2023, dalle 19 alle 21, a Milano presso E-cycles (via Enrico Serretta 2) Omar Gatti – dottore in Scienze Motorie e Cycling Health Specialist in Bikeitalia, parlerà del rapporto tra ebike e salute e risponderà alle seguenti domande:

L’e-bike fa davvero stare bene?

Come usare una e-bike per stare in forma?

Le e-bike fanno dimagrire?

Come rinforzare i muscoli con la e-bike?

In che modo gestire l’e-bike per ottenere il massimo per la nostra salute?

Durante la serata sarà possibile fare tutte le domande per risolvere tutti i dubbi inerenti l’uso delle e-bike per perdere peso, restare in forma e divertirsi.

Modulo di registrazione (massimo 50 posti)

L’evento è gratuito ma è necessaria la pre-registrazione (massimo 50 posti). Per registrarsi, compilare il modulo presente a questo link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-e-bike-e-salute-660301338077

E-cycles

E-cycles nasce dall’idea di Michele Mosconi, imprenditore milanese, come urban mobility center, inizialmente con due negozi in zona Bolgheri, Castiglione della Pescaia (Grosseto) e dal 2022 anche a Milano all’interno di una zona post-industriale. Offre esposizione, vendita ed area test grazie agli ampi spazi di cui dispone la sede milanese.

Oltre alla vendita di city bike, mountain bike, gravel, road e cargo bike a pedalata assistita delle migliori marche: Riese and Muller, Moser, Fantic, Gazelle, Tenways, Babboe, ed assistenza; E-cycles offre bike wash e servizi di tour guidati alla scoperta dei luoghi più belli della Lombardia, in partnership con agenzie e organizzazioni specializzate nella creazione di tour ad hoc, e rivolti ad amanti della natura e dell’avventura e appassionati di bicicletta.

Dal 2023 E-cycles offre per Bike Hotel e strutture ricettive la possibilità di noleggiare semestralmente stazioni di ricarica complete di 5 bici Gazelle. La stazione di ricarica viene montata e il cliente della struttura o dell’azienda noleggia in modo autonomo tramite app e carta di credito.