Settimana Europea della Mobilità: a Bologna arriva il Bicipolitana Bike Day

Nella Settimana Europea della Mobilità l’evento “Bicipolitana Bike Day” – promosso da Città metropolitana e Comune di Bologna e organizzato da Fondazione per l’Innovazione Urbana – dà appuntamento domenica 17 settembre a Bologna, alle ore 16 in Piazza Maggiore, dove cinque gruppi convergeranno in bicicletta da diversi punti del territorio metropolitano per congiungersi al gruppo cittadino e partire tutti insieme a ritmo di musica per percorrere circa 12 chilometri per le vie di Bologna e raggiungere i giardini Parker Lennon.

Il percorso del Bicipolitana Bike Day

Un percorso sicuro, inclusivo e accessibile, per tutte le età, alla portata di tutti, con bici di ogni tipo (tradizionali, cargo bike, hand bike, tandem…). “Quello che conta è divertirsi e pedalare insieme alla scoperta della città, della Bicipolitana e della rete ciclabile urbana“, come sottolineano gli organizzatori.

Sarà una festa dedicata alla Bologna metropolitana, un’occasione per celebrare coloro che ogni giorno scelgono consapevolmente la bicicletta come mezzo di trasporto pratico e non inquinante. Sarà anche un’opportunità per coloro che di solito non pedalano di provare a farlo in compagnia.

Sono molte le associazioni che hanno già confermato la loro adesione alla manifestazione. Legambiente: Circoli dell’area metropolitana di Bologna (Legambiente Bologna, Legambiente SettaSamoggiaReno, Legambiente Medicina Imola San Lazzaro, Legambiente Pianura Nord Bologna), Gruppo Ciclozenith, Associazione Grow up, L’Altra Babele, FIAB Bologna Monte Sole Bike Group, FIAB Terre d’Acqua, WWF Area Metropolitana, Associazione Eco circolo di Bologna, Acli Provinciali di Bologna APS Associazione sportiva del Comitato Provinciale U.S Acli Bologna APS, Associazione I Pedalalenta, Associazione Progetto Dozza, Bike for all, EmmeBo, Salvaiciclisti.

Il programma del Bicipolitana Bike Day

Partenza dalle 5 principali direttrici della Bicipolitana verso Piazza Maggiore

Granarolo: h.14.45 Piazza Carabinieri Caduti del Pilastro (dietro il Comune) | Associazione Salvaiciclisti

Casalecchio di Reno: h 15.15 Casa della Pace, Via Dei Canonici Renani, 8 | Associazione Percorsi di Pace

San Lazzaro di Savena: h 15 Piazza Bracci | Associazione San Lazzaro in Transizione

Castel Maggiore: h 14.45 Piazza Pace | Associazione Fiab Terre di Pianura / Pedalalenta/Legambiente Pianura nord

San Giovanni in Persiceto/Sala Bolognese/Calderara di Reno h 14.30 San Giovanni dalla Bicifesta presso ex Arte meccanica (via Cento, 9); h 15 Stazione di Osteria (Sala Bolognese); h 15.30 Calderara Via Roma incrocio via Rizzola Ponente

ore 16.30 – FIAB consegna la bandiera e l’attestato di valutazione di Comuniciclabili edizione 2023 al Comune di Bologna.

Partenza da Piazza Maggiore per attraversare la città

ore 18.30

arrivo al giardino Parker Lennon dove, all’interno del Festival Sun Donato, ci saranno:

ore 8.30 – 23.00

Mercatino dell’artigianato, del vintage e del riuso

ore 19.00 – 23.00

Turbo Maradona [live set]

La partecipazione è libera e gratuita. Chi pensa di non avere una bici adeguata puoi noleggiarla al momento dell’iscrizione che è consigliata e gradita (a questo link) per permettere di organizzare al meglio l’evento ed accogliere tutte le persone che parteciperanno.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.bicipolitanabolognese.it