Pedalando verso il futuro: interviste agli Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica

Negli ultimi anni la mobilità ciclistica ha guadagnato sempre più importanza e rappresenta un settore professionale in crescita. Per scoprire di più sul percorso professionale degli Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica (EPMC) e sulle attività che svolgono in tutta Italia, l’Università di Verona ha organizzato tre dirette Facebook.

Le interviste agli Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica

Le interviste in diretta saranno trasmesse sulla pagina ufficiale dell’Ateneo al link: http://www.facebook.com/univr. Chiunque voglia approfondire le tematiche legate alla mobilità ciclistica e conoscere da vicino gli esperti del settore è invitato a partecipare. Attualmente, il 10° corso di Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica è in fase di conclusione, con 63 partecipanti che stanno per ottenere il diploma. A breve, dunque, saranno circa 300 i diplomati complessivi da quando è stato istituito il corso. Un dato che conferma il crescente interesse e l’importanza che il settore sta acquisendo.

Al via l’11° Corso in Esperto Promotore della Mobilità Ciclistica

Aprile 2024 segnerà l’avvio dell’11° corso – le iscrizioni chiuderanno il 29 febbraio 2024 – aprendo nuove opportunità per coloro che desiderano specializzarsi in questo settore in continua evoluzione. Un recente questionario rivolto ai 300 EPMC – Esperti Promotori della Mobilità Ciclistica diplomati e diplomandi presso l’Università di Verona ha raccolto circa 160 risposte, svelando una serie di attività molto diverse e interessanti. Queste attività spaziano dalle aree imprenditoriali a quelle professionali, dall’attivismo all’impegno in aziende e anche in politica.

Gli sbocchi lavorativi del corso EPMC

Partecipando alle tre dirette su Facebook, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire gli sbocchi lavorativi offerti dal corso e le molteplici attività che i diplomati stanno attualmente svolgendo. Sarà un’occasione per ispirarsi alle storie di successo e per comprendere meglio le sfide e le opportunità del settore della mobilità ciclistica.

Formazione e aggiornamento professionale

Non solo un’opportunità di apprendimento per il pubblico, ma l’iniziativa è anche concepita come un seminario di auto-aggiornamento per gli stessi EPMC. Al termine delle dirette, verrà rilasciato un certificato di partecipazione a coloro che hanno preso parte all’iniziativa, confermando l’impegno dell’Università di Verona nel fornire non solo una formazione di qualità, ma anche un supporto continuo per gli esperti del settore.

Il programma delle tre dirette Facebook

1° incontro – Lunedì 15 gennaio 2024 ore 18,30 – 19,45

I territori del nord ovest – imprenditori, influencer, pubblica amministrazione, attivisti

Saluti dell’Ateneo: prof. Federico Schena, Direttore del Corso EPMC e Delegato del Rettore per lo sport

Jacopo Spatola – Val di Susa – imprenditore in servizi cicloturistici, bicigrill e consulente

Milo Cuniberto – Torino – Project Manager e consulente, gestore di eventi, attivista, Presidente Fiab

Massimiliano Monesi – Milano – imprenditore – vendita, noleggio e promozione di e-bike, servizi

professionali per la mobilità urbana

Ilaria Fiorillo – Milano – bike influencer – comunicazione web e video, attivista e divulgatrice, consulente,

attiva nelle istituzioni

Paola Antonelli – Brescia – tecnico Pubblica Amministrazione – Comunità Montana di Valle Trompia –

gestione ciclovie

Alessandra Repetto – Genova – attivista – dialogatrice con le istituzioni, organizzazione di eventi

2° incontro – Lunedì 22 gennaio 2024 ore 18,30 – 19,45

I territori del nord est – il ruolo delle istituzioni

Susanna Maggioni – attivista in relazione con le istituzioni – Treviso – Presidente Fiab Treviso, vice

coordinatrice Regionale Fiab e Consigliere Nazionale Fiab

Michele Bresaola – Verona – Consigliere comunale con delega alla mobilità ciclistica

Valentina Mena –Bolzano – Capoprogetto per la mobilità ciclistica per la STA (Strutture Trasporto Alto

Adige) – Green Mobility (Provincia di Autonoma di Bolzano)

Fabio Gon – Gorizia – pianificatore, progettista e consulente regionale

Nicola Cesari – Sorbolo Mezzani (PR) – Sindaco

3° incontro – Lunedì 29 gennaio 2024 ore 18,30 – 19,45

I territori del centro – sud – il futuro del cicloturismo

Maria Elena Mancuso – Toscana e Sicilia – imprenditrice – Servizi cicloturistici, noleggi ed eventi

Fabio Vallarola – Ancona – attivista FIAB, architetto, dirigente pubblico

Angela di Lorenzo – Camerota – imprenditrice e attivista, Presidente FIAB e dialogatrice con le

istituzioni

Manuela Lapenta – Potenza –redattrice di guide, grandi eventi di bike trail, divulgatrice

Giovanni Guarneri – Palermo – imprenditore del Cicloturismo

Maggiori informazioni sull’iniziativa dell’Università di Verona sono presenti su questo documento.