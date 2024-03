Mobilità aziendale sostenibile per le Piccole e Medie Imprese

La mobilità aziendale può essere rivoluzionata grazie a una soluzione versatile e sostenibile: la cargo bike a pedalata assistita. Bergamont, azienda di bici attenta all’innovazione della mobilità urbana, annuncia un nuovo progetto mirato a soddisfare le esigenze delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane. Con la sua filosofia “We Are Mobility”, Bergamont Italia si impegna a sviluppare un’iniziativa dedicata alle e-Cargo Bike, progettate per offrire versatilità e sostenibilità alle aziende.

Mobilità aziendale: il “Progetto Cargo Bike per le PMI” di Bergamont

Un mezzo versatile e sostenibile

Le cargo bike hanno dimostrato la propria efficacia nel trasporto di carichi pesanti nelle città di tutto il mondo, diventando una soluzione sempre più popolare. Bergamont ha colto questa tendenza e ha progettato le sue e-cargo bike (cioè a pedalata assistita) per una vasta gamma di utilizzi, dall’urban mobility al trasporto merci per le aziende. Queste biciclette rappresentano un’alternativa ideale per ridurre l’uso dell’auto e contribuire alla sostenibilità ambientale.

I vantaggi per le PMI

Le PMI possono trarre numerosi vantaggi dall’adozione delle e-cargo bike nel loro modello di business:

Abbattimento dei costi di gestione : dopo l’investimento iniziale, le PMI non dovranno affrontare ulteriori spese legate a bollo e assicurazioni, migliorando la gestione finanziaria.

: dopo l’investimento iniziale, le PMI non dovranno affrontare ulteriori spese legate a bollo e assicurazioni, migliorando la gestione finanziaria. Elevata flessibilità : le cargo bike non sono solo per le consegne; sono ideali anche per gli spostamenti interni nei magazzini o il trasporto efficiente di materiali, offrendo una soluzione versatile per le aziende.

: le cargo bike non sono solo per le consegne; sono ideali anche per gli spostamenti interni nei magazzini o il trasporto efficiente di materiali, offrendo una soluzione versatile per le aziende. Facilità d’uso, accesso facilitato : nonostante le dimensioni apparentemente imponenti, le e-cargo bike garantiscono un’esperienza di guida agevole e consentono l’accesso facilitato alle Zone a Traffico Limitato (ZTL).

: nonostante le dimensioni apparentemente imponenti, le e-cargo bike garantiscono un’esperienza di guida agevole e consentono l’accesso facilitato alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Strumento di marketing personalizzato: Bergamont offre la possibilità di personalizzare le e-cargo bike con il nome dell’attività, trasformandole in strumenti di marketing distintivi.

Bergamont e la mobilità aziendale sostenibile delle PMI

Simone Trussardi, Marketing & Sales Manager di Bergamont Italia, commenta: “Siamo felici di presentare il progetto Cargo Bike per le PMI. Offrire alle imprese l’opportunità di sfruttare le nostre e-Cargo Bike, in grado di soddisfare diverse esigenze aziendali con un approccio sostenibile, rappresenta un’autentica espressione dei valori di Bergamont. Speriamo che le aziende accolgano con entusiasmo questa opportunità, contribuendo insieme a noi alla rivoluzione della mobilità”.

Mobilità aziendale delle PMI: la soluzione versatile e sostenibile delle cargo bike

Contributo a una città più verde e accessibile

Investire in soluzioni di mobilità urbana come le cargo bike rappresenta un passo cruciale verso una città più verde e accessibile per tutti. Bergamont si impegna a supportare le PMI nel loro percorso verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza nei trasporti.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni in merito al “Progetto Cargo Bike per le PMI” di Bergamont può compilare il form online presente a questo indirizzo per essere ricontattato.