Conferenza EuroVelo 2024 a Viborg: temi e call for abstract

La Conferenza EuroVelo & Cycling Tourism del 2024 si terrà a Viborg, in Danimarca, dal 23 al 25 settembre ed è l’evento principale che riunisce tutti gli attori coinvolti nel settore del turismo in bicicletta. Questa tre giorni danese rappresenterà il palcoscenico ideale per stimolare il dibattito e lo scambio in merito alle ultime novità e idee nel mondo del turismo in bicicletta, su EuroVelo e le sue reti di percorsi ciclabili.

EuroVelo & Cycling Tourism 2024 a Viborg

Viborg è una città nel centro della penisola dello Jutland, in Danimarca, ed è situata sull’itinerario ciclabile EuroVelo 3 – Pilgrims Route. Questa città rappresenta un punto di incontro chiave lungo l’antica strada Hærvejen. L’evento EuroVelo & Cycling Tourism 2024 è coorganizzato da ECF (European Cyclists’ Federation) e dal Comune di Viborg.

Tema di quest’anno: “Eredità e Località”

Esplorando il tema di quest’anno “Eredità e Località”, la Conferenza di EuroVelo mette le persone al centro. L’esperienza dei visitatori di una destinazione è più significativa se c’è contatto con la gente del posto e – interagendo con i visitatori in bicicletta – i locali possono essere ancora più ispirati a fare della bicicletta parte della loro vita, come mezzo di trasporto quotidiano e svago. La Conferenza di EuroVelo articolerà il tema principale in tre diversi sottotemi, ovvero in: come coinvolgere le comunità locali, come affrontare la diversità del turismo in bicicletta e sulla chiave dello sviluppo locale sostenibile.

“Località”, un concetto introdotto per la prima volta da Wonderful Copenhagen, significa coinvolgere i locali nella creazione di un’esperienza più preziosa per il visitatore. Ad esempio, quando la città di Aarhus è stata Capitale Europea della Cultura nel 2017, ha coinvolto con successo centinaia di volontari. Sensibilizzare la popolazione locale su EuroVelo e i percorsi ciclabili è il primo passo verso la proprietà e uno sviluppo urbano e rurale più sostenibile. Come Città Creativa UNESCO, Viborg è desiderosa di portare la ciclabilità nella cultura mainstream in modi originali.

Call for abstract (entro martedì 2 aprile)

ECF e il Comune di Viborg invitano professionisti della ciclabilità e del turismo a presentare un abstract per il programma della Conferenza EuroVelo & Cycling Tourism 2024. La Call for abstract è aperta fino a martedì 2 aprile 2024 (entro le 23:59 CEST).

Le sessioni di lavori saranno articolate nei seguenti 4 format:

Panel di discussione : dibattiti moderati con circa 4 esperti su un determinato argomento.

: dibattiti moderati con circa 4 esperti su un determinato argomento. Conferenze : presentazioni da 4 a 5 esperti su un dato argomento.

: presentazioni da 4 a 5 esperti su un dato argomento. Fast Pedal Talks : presentazioni brevi e veloci.

: presentazioni brevi e veloci. Workshop: sessioni interattive su un tema specifico.

Per inviare un abstract seguire le istruzioni contenute in questa pagina e rispettare la scadenza indicata.

Programma preliminare

La Conferenza EuroVelo & Cycling Tourism 2024 si svolgerà presso il centro congressi Tinghallen e inizierà con un ricevimento di benvenuto lunedì 23 settembre. Martedì 24 settembre, si svolgerà una giornata completa di sessioni plenarie e parallele, prima di una cena di networking. Mercoledì 25 settembre sarà dedicato a visite tecniche in bicicletta. Resta sintonizzato per conoscere i molti eventi collaterali che coinvolgeranno i delegati, la città di Viborg e la più grande comunità ciclistica danese, rendendo la Conferenza EuroVelo & Cycling Tourism un evento da ricordare.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento consultare il sito web della Conferenza