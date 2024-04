Rebound 2024: torna l’evento gravel più grande del mondo

Gli appassionati di gravel hanno una data da segnare in calendario: sabato 1 giugno 2024, giorno in cui si terrà l’evento più grande del mondo dedicato alle pedalate in libertà oltre l’asfalto. Shimano e Live Slow Ride Fast (LSRF) si uniscono per invitare la comunità gravel globale a riunirsi nell’evento Rebound 2024. Un’occasione per (ri)scoprire il proprio territorio, tracciare il proprio percorso e superare se stessi attraverso la sfida e il divertimento.

Cos’è Rebound 2024?

Rebound rappresenta il più grande evento gravel del mondo, con l’obiettivo ambizioso di superare la colossale distanza di 10 milioni di miglia (oltre 16 milioni di chilometri) su terreni sterrati in tutto il globo. L’evento, che coincide con la celebre gara gravel Unbound negli Stati Uniti, si propone di coinvolgere appassionati di gravel di ogni livello, offrendo percorsi fai-da-te di varie lunghezze: 15, 25, 50, 100 o addirittura 200 miglia (24, 40, 80, 160 o 320 km). È un’opportunità unica per mettersi alla prova, esplorare nuovi territori e condividere l’esperienza con una comunità globale di ciclisti.

L’edizione del 2023 ha visto la partecipazione di oltre 300.000 ciclisti provenienti da ogni angolo del pianeta, accumulando una straordinaria distanza di 4.789.142 miglia (oltre 7.700.000 km). Quest’anno, con Rebound 2024, l’obiettivo è raddoppiare questo risultato, con 10 milioni di miglia da percorrere su sterrato.

Crea il tuo percorso e partecipa all’evento

Il cuore di Rebound è la libertà e l’autonomia: ogni partecipante è invitato a creare il proprio percorso e a partire dalla propria porta di casa. L’evento inizia alle 6:00 di mattina, ora locale, e non ci sono limiti sul tempo di inizio, perché “prima parti meglio è”. Dopo la pedalata, è prevista una celebrazione post-gara obbligatoria per condividere le esperienze e festeggiare le imprese raggiunte.

Sfoglia la gallery

Il supporto e l’assistenza di Shimano

In aggiunta ai percorsi individuali, Rebound offre anche la possibilità di partecipare ai “Rebound Ride-Outs”. Questi eventi, organizzati da ciclisti della Shimano Gravel Alliance e dai centri assistenza della rete Shimano Service Centers in tutto il mondo, sono l’occasione per unirsi a gruppi di ciclisti affini e condividere l’avventura gravel insieme. Per informazioni e aggiornamenti monitora gli account social di Shimano Gravel e LSFR.

Per coloro che cercano ispirazione per il proprio percorso, Strava Route Builder è lo strumento ideale (è possibile cominciare a costruire il proprio percorso cliccando qui). Con funzionalità avanzate e dati anonimi, Strava consente di creare percorsi personalizzati e di scoprire nuove rotte popolari nella propria area.

Unisciti all’avventura gravel più grande del mondo

Puoi già unirti all’avventura di Rebound 2024: segna sabato 1 Giugno 2024 sul calendario, coinvolgi i tuoi amici e preparati a vivere la più grande corsa gravel del mondo. Ricordati di condividere le tue esperienze sui social media utilizzando gli hashtag #REBOUND2024 e #UnitedInGravel e unisciti alla community gravel su rebound.cc per ulteriori informazioni e per essere parte di questa esperienza collettiva all’insegna dello spirito gravel.

Per maggiori informazioni sull’evento Rebound 2024 collegati al sito: www.rebound.cc