Bikeitalia ti invita al BAM 2024, il raduno europeo dei cicloviaggiatori

BAM 2024: Bikeitalia ti invita a seguire i talks al raduno europeo dei cicloviaggiatori, che si svolgerà a Mantova dal 7 al 9 Giugno 2024.

Il Talk di Bikeitalia al BAM 2024

In occasione del BAM 2024, venerdì 7 Giugno alle 20:00, il team Bikeitalia terrà un intervento che verterà sulla preparazione atletica per i trail.

Omar Gatti, cycling health specialist di Bikeitalia e dottore in scienze motorie, partirà dall’esperienza maturata dalla cura dell’allenamento di moltissimi cicloviaggiatori che affrontano trail per fornire delle linee guida facilmente attuabili per arrivare alla tua prossima avventura a pedali nella miglior forma possibile.

Si parlerà di quanto e come pedalare, come gestire la nutrizione e come complementare l’allenamento con stretching e forza a corpo libero per costruire un corpo capace di resistere anche ai trail più impegnativi.

Cos’è il BAM e perché esserci

BAM è il ritrovo di chi, come noi, non pedala per vincere, ma per sentirsi vivo – a volte per scappare, a volte per arrivare. BAM è il raduno dei viaggiatori in bicicletta, di tutti coloro che pedalano “perché di sì”. BAM è l’evento a cui si arriva in bicicletta: da soli, con le amiche e gli amici, con chi si incontra per strada. Poco importa se si parte da Calcutta o da Mantova Nord. Share the road.

BAM è un festival: musica, spettacoli, workshop, storie e incontri, pedalate, una grande area expo, presentazioni di prodotti, colazioni all’alba, ultime birre di notte e abbracci clandestini. BAM è una festa in cui si sta insieme di giorno e di notte.

BAM è una grande area camp, che sorge in un luogo magico per condividere le stelle.

Tutti gli eventi del BAM sono gratuiti e aperti a tutti. Basta arrivare a Campo Canoa e sarai il benvenuto! Se vuoi dormire nell’area camp devi sono acquistare il posto per allestire la tua tenda. Il BAM 2024 si svolge a Mantova, al Campo Canoa, dal 7 al 9 Giugno.

Sfoglia qui il programma completo del BAM 2024: https://bameurope.it/