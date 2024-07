Promesse non mantenute, si ridipinge la ciclabile sulla Ghisolfa

Il tema è caro ai ciclisti milanesi. Da tempo immemore per la sicurezza si chiede che sul Ponte della Ghisolfa venga realizzata una ciclabile che consenta di percorrere il tratto in sicurezza. L’opera è stata promessa, ma non se ne vede ancora l’inizio e, come abbiamo già scritto, prima del 2025 non succederà probabilmente niente.

Ed ecco quindi che di nuovo una ciclabile “pirata” dipinta spunta sull’asfalto.

Come si legge su un post di Facebook della pagina “Ciclabile Ghisolfa, il comitato “Non Vediamo l’ora” chiede da due anni la realizzazione di una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, uno dei punti più pericolosi della viabilità di Milano. E per quanto nel 2023 il Comune di Milano abbia presentato una bozza degli interventi temporanei sul ponte per moderare la velocità alle auto, ad ora non è stato fatto nulla, né di temporaneo, né tantomeno di definitivo.

I lavori sul Ponte della Ghisolfa

I lavori, che pare sarebbero dovuti iniziare in primavera, non sono certamente iniziati. Ma cosa risponde alle domande il Comune di Milano? Alla mail inviata dalla Consulta della Mobilità su aggiornamenti riguardo alle misure temporanee sul ponte della Ghisolfa, l’Assessorato alla Mobilità risponde così:

“Gentilissimi gli uffici confermano che sul ponte della Ghisolfa gli interventi di tracciatura delle bande dei rallentatori ottici e posa dei nuovi cartelli di attenzione ai ciclisti entro l’inizio dell’autunno.

Cordialmente

Staff Assessora Mobilità”

Sarà davvero così?

Dell’immobilismo di questo Assessorato abbiamo già parlato, così come abbiamo più volte riportato le azioni di protesta e di richiesta di intervento sulla Ghisolfa da parte dei ciclisti milanesi esasperati dalle lungaggini e da una sicurezza stradale cittadina sempre meno sicura.

All’ennesimo segnale si scatenerà qualcosa?