Mille Mila Bici 2024: torna la pedalata cittadina a Milano

Mille Mila Bici torna a Milano con la ‘Bastioni Tra le Ruote Edition’, che partirà alle 9:30 di domenica 6 ottobre 2024 da Piazza Castello.

I promotori della manifestazione, Legambiente Lombardia e Milano in Bicicletta, dichiarano: “Mille Mila Bici è una festa della mobilità attiva che rappresenta una Milano diversa, dove la pedonalità, il trasporto collettivo e la ciclabilità sono al centro delle priorità. Ridurre l’uso dell’auto privata è essenziale per garantire sicurezza e benessere”.

Mille Mila Bici è un evento dedicato al futuro delle città e alla loro efficienza e sicurezza. La ciclabilità quotidiana aggrega valori e contenuti positivi, che aiutano il successo equo ed inclusivo della ‘Vision Zero’ EU in materia di sicurezza stradale e di una transizione energetica prevalentemente basata su un minore fabbisogno di energia, in questo caso quella impiegata nei trasporti. Mille Mila Bici sostiene inoltre la EU Declaration on Cycling (2024) e la EU Cycling Strategy (2023).

L’edizione 2023 ha visto oltre 2500 partecipanti, con la presenza di undici realtà associative milanesi, tre partner tecnici, un patronato, tre patrocini.

Mille Mila Bici 2024: domenica 6 Ottobre h 9:30

Mille Mila Bici, nata da un’idea di Legambiente Lombardia e Milano in Bicicletta, può contare su un ampio sostegno della cittadinanza, della società civile e delle Istituzioni. La partecipazione è gratuita, per un evento rivolto a tutte le età, le abilità e i generi. Il percorso di 16 km è adatto a tutti e sarà interdetto al traffico motorizzato durante il passaggio del corteo.

L’attuale assetto prevede il patrocinio della Città Metropolitana di Milano, con il suo Biciplan Cambio, del Comune di Milano, del CONI Lombardia e della Federazione Ciclistica Italiana; la collaborazione tecnica di ATM, Dott, Decathlon e Share Radio, mentre Bikeitalia è il media partner dell’evento.

Le associazioni e le coalizioni cittadine che sostengono l’evento sono: la Consulta Cittadina per la Mobilità Attiva e l’Accessibilità, la rete Città delle Persone, CleanCities Campaign, Ciclofficina Nascosta, CIG Arcigay Milano, Ciessevi Milano ETS, ACLI Milanesi, Confesercenti Assobici Milano, Confesercenti Milano, Comitato Velodromo Vigorelli, Massa Marmocchi, Milano Bicycle Coalition, Milano Pride, Genitori Antismog, Legambici Milano APS, Fiab Milano Ciclobby, Via Padova Viva, Sai che puoi?

Sicurezza stradale, salute e sostenibilità: i valori al centro di Mille Mila Bici

I contenuti promossi dall’evento sono la sicurezza stradale, la cui responsabilità e i maggiori rischi non dovrebbero essere a carico dei cittadini che scelgono veicoli leggeri; la salute e il benessere, una priorità e un diritto facilmente godibili da chi sceglie di muoversi attivamente nello spazio pubblico, combattendo lo stress e la sedentarietà; la sostenibilità ambientale, un obiettivo alla portata di chi sceglie di consumare meno energia possibile, mettendo la ciclabilità al centro della propria logistica individuale, familiare e lavorativa, anche in intermodalità con il trasporto collettivo locale, metropolitano e regionale.

La ciclabilità quotidiana aggrega valori e contenuti positivi, che aiutano il successo equo ed inclusivo della ‘Vision Zero’ EU in materia di sicurezza stradale e di una transizione energetica per emissioni climalteranti ridotte a zero più accessibile, credibile e soprattutto più rapida.

Secondo la European Cyclists’ Federation (ECF), una ciclabilità diffusa soddisfa inoltre ben 11 dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG’s). I promotori di Mille Mila Bici aggiungono agli 11 SDG’s già indicati da ECF anche il numero 10, cioè “ridurre le disuguaglianze all’interno e tra le nazioni”: una ciclabilità diffusa riduce le disuguaglianze almeno nello spazio pubblico, confermando la bicicletta come icona positiva universale, non solo della sostenibilità ambientale.

“Usare quotidianamente la bicicletta è uno stile di vita positivo oltre che in tutti i sensi sostenibile, le città devono fare di più per trasmettere in modo corretto i valori e i contenuti di questa macchina della felicità”, afferma Ilaria Fiorillo, creatrice di Milano in Bicicletta. “Anche quest’anno Mille Mila Bici può aiutare a ripensare le proprie scelte, facendo leva sul senso di comunità tipico di pedalate come questa. Mettere una ciclabilità diffusa in sinergia con un trasporto collettivo capillare è il modo più rapido per raggiungere la neutralità climatica nei trasporti”, spiega Federico Del Prete, responsabile Mobilità e Spazio Pubblico di Legambiente Lombardia. “Ormai non ci sono più scuse, governo e amministrazioni devono continuare a promuovere la ciclabilità ma iniziare anche a disincentivare nel concreto la motorizzazione individuale. Mille Mila Bici serve a far crescere sia la consapevolezza sia la domanda di una mobilità più giusta per tutti”.

La pedalata, Mille Mila Bici, parte e arriva in Piazza Castello / Viale Gadio. Visita la pagina del evento per ulteriori informazioni.

Milano-Monza: il primo spin-off di Mille Mila Bici

Da quest’anno Mille Mila Bici ha un suo primo spin-off: il Comune di Monza ha manifestato il suo interesse a realizzare una pedalata da Milano a Monza (Mille Mila Bici Milano-Monza Edition), per sottolineare il futuro arrivo della metropolitana in città e promuovere il pendolarismo ciclistico. La data è quella della domenica 13 ottobre, conferenza stampa al margine del Trofeo Tartaruga Milano-Monza, lunedì 16 settembre.