Velo-city 2020 vi aspetta a Lubiana

Velo-city, la conferenza annuale sulla mobilità ciclistica, quest’anno vi aspetta a Lubiana, la capitale della Slovenia a pochi km di pedalata dal confine italiano.

Dopo l‘edizione 2019 tenutasi a Dublino quest’anno l’appuntamento è davvero vicino casa, conviene dunque bloccare le date sul calendario: dal 2 al 5 Giugno niente impegni per poter partecipare alla più grande conferenza mondiale dedicata al mondo della bicicletta, della mobilità ciclistica e delle città inclusive.

La scelta di organizzare Velo-city 2020 a Lubiana non è casuale: la capitale della Slovenia negli ultimi anni ha fatto grandi passi avanti in termini di miglioramento della mobilità urbana, di diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto e di città a misura di persone.

Le attività portate avanti dalla città di Lubiana per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile sono numerose:

nel 2007 ha approvato un documento strategico per immaginarsi la Lubiana del 2025,

nel 2016 è stata nominata Capitale Verde Europea,

nel 2017 ha approvato un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile all’avanguardia che mette al centro delle politiche la mobilità ciclistica,

Sul piano della ciclabilità, la città si sta preparando ad accogliere Velo-city 2020 con un ottimo sistema di bike sharing, una rete di piste ciclabili diffusa su tutto il territorio comunale in continua crescita e ulteriori servizi utili a chi sceglie ogni giorno di muoversi in bici. Già nel 2015 Lubiana rientrava nell’indice realizzato da Copenhagenize sulle migliori 20 città ciclabili al mondo, posizionandosi al 13esimo posto, e raggiungendo l’ottava posizione nell’edizione 2017.

Partecipare a Velo-city è l’occasione per restare aggiornati sulle innovazioni in materia di ciclabilità, per conoscere le best practice internazionali per poi tornare nelle rispettive città di provenienza arricchiti da una serie di attività replicabili nel proprio contesto locale.

Bikeitalia.it per il secondo anno di fila è orgogliosamente media partner dell’iniziativa e vi invita a partecipare alla conferenza più attesa dell’anno. Sono previsti sconti sulla tariffa d’iscrizione per tutti coloro che si registreranno entro il 4 marzo.



Per maggiori informazioni e per procedere alla registrazione potete consultare il sito dedicato: Velo-city 2020 Lubiana