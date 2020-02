“L’allenamento della forza nel ciclismo”, il corso online

I pesi legano? Allenare la forza fa diventare più pesanti e lenti? Nel ciclismo la forza non serve? Il ciclista deve solo pedalare?

Quando si parla di allenamento della forza nel ciclismo sono tantissime le leggende metropolitane. Nel corso del tempo abbiamo cercato di fare chiarezza sul tema pubblicando numerosi articoli, basati sulle ricerche scientifiche e non sulle chiacchiere da bar. Articoli che si sono sempre rivelati tra i più apprezzati dai nostri lettori.

Così abbiamo deciso di creare un corso di formazione online appositamente dedicato al tema dell’allenamento della forza per i ciclisti. Con questo corso, basato sulle ultime ricerche scientifiche sul tema e sulla letteratura disponibile, vogliamo cercare di sciogliere tutti i dubbi del ciclista riguardo a ciò che deve fare in palestra.

Il corso “Allenamento della forza nel ciclismo” è pensato per offrire una panoramica che parte dalla fisiologia muscolare e arriva fino alla creazione di un piano di allenamento annuale, con un focus specifico sulle esigenze del ciclista e delle caratteristiche della forza da allenare per migliorare il gesto sportivo in bicicletta.

Il corso “Allenamento della forza nel ciclismo” è strutturato in videolezioni, accompagnate da slide e dai libri di testo “L’allenamento della forza nel ciclismo” e “Allenamento funzionale per ciclisti”. Si svolge in modalità e-learning, via video e slide e può essere seguito direttamente da casa e non ci sono limiti di tempo. Ha una durata complessiva di 3,5 ore a video, al quale sommare 3 ore di studio delle slide e dei libri di testo

Il corso “Allenamento della forza nel ciclismo” si rivolge a:

Ciclisti che vogliono migliorare il proprio allenamento

Allenatori che vogliono integrare la routine dei propri atleti con un adeguato allenamento della forza

Personal trainer che già lavorano in palestra e vogliono specializzarsi nell’allenamento della forza di ciclisti e triatleti.

Il relatore del corso è Omar Gatti, laureato in scienze motorie e direttore della formazione Bikeitalia, nonchè biomeccanico presso il Bikeitalia LAB di Monza.

