Vienna: musei e concerti gratis se non usi l’auto

Concerti e musei gratuiti se ti muovi a piedi o in bicicletta invece di utilizzare l’auto, è la nuova proposta della città di Vienna per combattere il traffico e migliorare la qualità dell’aria.

A partire dal 26 Febbraio 2020 sarà possibile scaricare un’applicazione per smartphone che attraverso il monitoraggio GPS sarà in grado di capire con che mezzo è stato effettuato lo spostamento, il risparmio di CO2 e il conseguente premio spettante al cittadino virtuoso.

La sperimentazione riguarderà dapprima 1.000 persone, per un periodo di sei mesi. Nel caso in cui tutto dovesse andare secondo i piani dell’amministrazione l’app diventerà disponibile per l’intera popolazione della città a partire dal prossimo autunno.

Peter Hanke, consigliere comunale di Vienna, durante la conferenza stampa di lancio del progetto ha così commentato l’iniziativa: “Vogliamo ricompensare con un’esperienza culturale chi ogni giorno sceglie di muoversi in modo sostenibile senza l’utilizzo dell’auto“.

Gli utilizzatori dell’app potranno accedere a un gettone virtuale ogni 20kg di CO2 risparmiati, una volta raccolti abbastanza gettoni questi potranno essere utilizzati per ottenere dei biglietti per partecipare agli eventi della città. L’iniziativa ha già raccolto l’adesione del Museo di Storia di Vienna, un’esposizione artistica, un teatro e uno spazio concerti.

Vienna già oggi è nota per la sua attenzione all’ambiente e alla mobilità, non a caso può vantare uno dei sistemi di trasporto pubblico più efficienti al mondo. L’Austria inoltre, sotto la guida del nuovo governo, punta a diventare ad emissioni zero entro il 2040, anticipando di 10 anni il target fissato dall’Unione Europea.