Ebook | Catalogna: Costa Daurada e Terres de l’Ebre in bicicletta

Conoscere il territorio è il primo passo per godere a fondo di una vacanza, che sia questa in bicicletta o con altri mezzi di trasporto. In collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Catalogna siamo quindi orgogliosi di presentarvi questo settimo ebook dedicato alla scoperta dei territori più interessanti dal punto di vista di chi va in bicicletta.

E la Catalogna è d’altronde uno dei territori che in Europa stanno investendo maggiormente per lo sviluppo del cicloturismo, sia sportivo che ricreazionale. Oltre alla Costa Brava e Pirenei di Girona, che abbiamo già trattato in un altro e-book, i territori della Costa Daurada e delle Terre dell’Ebro si stanno sempre più affermando come destinazioni di eccellenza per chi ha voglia di viaggiare sospeso tra mare e montagna, benedetto da arte, cultura e da una tradizione enogastronomica che davvero ha pochi rivali al mondo.

Una settimana in queste zone sono il minimo sindacale per goderne a fondo, magari con il contributo e il supporto dei bike centre locali che noleggiano biciclette, organizzano tour e hanno la capacità di assistere anche il ciclista più esigente.

Per raggiungere la Costa Daurada e le Terres de l’Ebre bastano poche ore da qualunque aeroporto italiano.

Un viaggio che sarà l’occasione per pentirsi di non esserci andati prima.

Per scaricare l’ebook cliccate qui.

Buon viaggio e buona lettura, dunque, a tutti voi che siete pronti a esplorare il mondo a pedali.

Pinar & Paolo Pinzuti



