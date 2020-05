Fase 2: Pirelli offre bici elettriche ai dipendenti dell’Ospedale Sacco di Milano

8 Maggio 2020

Pirelli ha messo a disposizione gratuitamente 14 biciclette elettriche di alta gamma all’Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, serviranno al personale per potersi muovere in sicurezza, in modo sostenibile e contribuendo alla riduzione del traffico.

La flotta di bici elettriche targata Pirelli

Ciascun dipendente interessato al programma di noleggio potrà usare la bici per 2 settimane, dopodiché il mezzo verrà sanificato e messo a disposizione di altri colleghi.

L’iniziativa lanciata da Pirelli prende il nome di “Ride Safe” e si tratta di un primo test pilota che sarà portato avanti fino al 10 Luglio 2020, con l’obiettivo di ampliare il numero di bici a disposizione e le città coinvolte.

“Siamo molto grati a Pirelli per questa iniziativa, da subito accolta con grande entusiasmo dai dipendenti della nostra ASST. – commenta Alessandro Visconti, direttore generale ASST Fatebenefratelli Sacco – Grazie al servizio che ci è stato offerto i nostri professionisti hanno la possibilità di muoversi in modo sostenibile, rispettando tutte le misure di distanziamento sociale dettate dalla situazione attuale”.

“L’avvio di questo nuovo servizio firmato Pirelli CYCL-e around, che coinvolge chi lavora negli ospedali in un momento complicato, vuole essere un segnale di supporto a quanto questi professionisti stanno facendo. “RIDE Safe” è anche il primo test pilota rivolto alle aziende, per verificarne l’interesse da parte degli utilizzatori e si inserisce nello studio di sviluppo dell’iniziativa su larga scala, che potrà in futuro coinvolgere anche altre città” ha dichiarato Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.