Ruote: corso online per imparare a costruirle e centrarle

18 Maggio 2020

La costruzione, tensionatura e centratura delle ruote è per molti appassionati un argomento ostico. Molti nostri corsisti ci chiedono se è davvero possibile imparare a costruire, tensionare e centrare le ruote in autonomia.

Da 5 anni a questa parte, grazie ai nostri corsi di formazione frontali nella nostra scuola di Monza, la risposta che diamo a questi dubbi è sì.

Per permettere a tutti gli appassionati di comprendere la struttura di una ruota per bicicletta, di conoscere l’attrezzatura necessaria e imparare a costruire, tensionare e centrare una ruota da bicicletta da zero, abbiamo lanciato il corso online di “Ruote: costruzione, tensionatura e centratura”.

Il corso ha una durata di 3 ore e 30 minuti, è corredato di slide in pdf che possono essere scaricate dal corsista e si compone dei seguenti argomenti:

Teoria e funzionamento delle ruote per bicicletta;

Attrezzatura necessaria;

Calcolo della lunghezza dei raggi;

Costruzione di una ruota;

Tensionatura di una ruota;

Centratura di una ruota;

Durante il corso di formazione, tutto questo è affrontato in due fasi:

momenti di spiegazioni teoriche come avviene di consueto in classe, con l’ausilio delle slide dedicate al corso

come avviene di consueto in classe, con l’ausilio delle momenti di pratica visiva, ovvero la spiegazione delle operazioni viene effettuata con dei video creati appositamente per questo corso al fine di rendere chiaro e alla portata di tutti lo svolgimento dell’operazione che si sta affrontando.

Il corso si svolge in modalità e-learning libero: una volta iscritto riceverai una mail con i link per accedere ai video e alle slide e potrai seguire il corso alle velocità che vorrai, non ci sono limiti di tempo e il link rimane valido anche dopo aver visionato tutto il corso. Le slide sono scaricabili in pdf e rimangono all’utente.

Il corso si applica a ruote per bici da corsa, mtb, bici da città e da viaggio.

Questo modulo formativo online segue la logica portata avanti da sempre all’interno della Scuola di Bikeitalia durante ogni corso di Meccanica, ovvero: “Per imparare bisogna sporcarsi le mani”.

Per maggiori informazioni vai alla pagina del corso: www.bikeitalia.it/corso