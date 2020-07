Vienna: quella strada trasformata da parcheggio a cielo aperto in salotto

15 Luglio 2020

In poche ore le immagini di una strada di Vienna hanno fatto il giro del mondo: il confronto prima e dopo la cura che ha tolto le auto e restituito lo spazio pubblico alle persone dimostra non solo che “si può fare”, ma anche che la vivibilità di quella porzione di città aumenta in modo considerevole. Le condivisioni social hanno fatto il resto.

La strada di Vienna trasformata da parcheggio a salotto (dal tweet di Birgit Hebein)

Il tweet di Birgit Hebein – vicesindaca e consigliera comunale di Vienna per lo sviluppo urbano, i trasporti, la protezione del clima, la pianificazione energetica e la partecipazione dei cittadini – ha fatto centro perché la potenza di quelle immagini messe a confronto, con tanto di data in alto, è la dimostrazione che in meno di due anni, se c’è la volontà politica di fare le cose, è possibile trasformare radicalmente una strada togliendo spazio alle auto e restituendolo alle persone.

Hier hat sich einiges verändert. In der Königseggasse gibt es jetzt endlich mehr Platz: zum Sitzen auf einem Bankerl oder im Schanigarten, zum Spazieren und Plaudern. Super ist die Umgestaltung gelungen. pic.twitter.com/eq6FOqezmF — Birgit Hebein (@BirgitHebein) July 14, 2020

In questa risistemazione è stato dato spazio anche al depaving, la tecnica di rimozione dell’asfalto e di piantumazione di alberi e aiuole fiorite per combattere le isole di calore e rendere permeabile il terreno, evitando allagamenti in caso di forti precipitazioni.

Lo screenshot di Google che dimostra le condizioni della strada nel 2018

La stessa strada fotografata nel 2020 dopo gli interventi di rigenerazione urbana

Birgit Hebein è anche la leader dei Verdi viennesi ed è la principale candidata per l’assemblea di stato e le elezioni locali a Vienna che si terranno l’11 ottobre 2020. Sul fronte della mobilità sostenibile la capitale dell’Austria continua a macinare chilometri di nuove ciclabili e iniziative green: quante strade e piazze come questa esistono nei Comuni Italiani che continuano a essere parcheggi a cielo aperto? Tante, troppe: d’altra parte “non siamo mica a Vienna”…