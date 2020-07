BAM! 2020 si sposta in montagna e diventa BAM! Campfire

16 Luglio 2020

BAM! si sposta e diventa BAM! Campfire: ad ospitare il grande raduno dei viaggiatori in bicicletta sarà il Rifugio Lausen, sui Monti Lessini, Verona

Alla luce delle disposizioni della Regione Lombardia e della volontà di fare di BAM! un evento quanto più possibile sicuro, BAM! 2020 si trasforma e cambia location: dal Lungolago Gonzaga, a Mantova, l’evento si sposterà sui Monti Lessini, a pochi km dal centro di Verona.

Le date saranno le stesse, 26 e 27 settembre, e il contesto sarà quello del Rifugio Lausen, uno dei più belli e accoglienti del territorio, una terrazza naturale sui Lessini, a 1.260 metri sopra la pianura.

La formula rappresenta un ritorno alle radici del BAM!, la cui anima rimane quella del raduno dei viaggiatori in bicicletta, di chi pedala per andare lontano, per conoscere e per arrivare a bersi una birra a fine giornata. Non ci sarà l’area expo con le aziende, ma alcune novità saranno comunque presentate nel corso della giornata. Arrivare al Rifugio in bici sarà un piccolo viaggio; come da tradizione saranno tanti i gruppi che si organizzeranno per arrivare al BAM! da tutta Italia.

Il pernottamento sarà possibile in tenda o sotto la tettoia del rifugio, con solo sacco a pelo e materassino, ovviamente nel rispetto del distanziamento. Per prenotare le camere del Rifugio Lausen è invece necessario contattare direttamente il rifugio.

BAM! Campfire sarà un evento a numero chiuso: per prenotare è sufficiente andare nel sito www.bameurope.it. I posti sono contati, proprio per consentire il controllo delle presenze e il rispetto delle normative.