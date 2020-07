Canyon lancia la nuova e-gravel, Grail:ON

23 Luglio 2020

La bicicletta gravel è una fuga dalla routine. Trovare il modo più rapido per uscire dai confini cittadini è ora davvero immediato grazie al supporto del motore elettrico della nuova Canyon Grail:ON. La proverbiale versatilità di una bici gravel apre infatti possibilità infinite per tutti i ciclisti mantenendo lo stesso design iconico della Canyon Grail.

Canyon Grail:ON

La Grail:ON eredita tutte le caratteristiche distintive che hanno reso così apprezzata la versione muscolare. L’elemento chiave è il cockpit Double Decker: la speciale disposizione delle fibre e la forma studiata per svincolare la presa alta dalle vibrazioni minimizzano l’affaticamento delle braccia sui fondi sconnessi senza l’uso di pesanti elementi di sospensione.

cockpit Double Decker

Lo stesso concetto si ritrova nel reggisella VCLS 2.0, flessibile fino a 3 cm per assorbire tutte le asperità. Il leggero telaio, abbinato a componenti studiati ad hoc e a pneumatici ad alto volume, esalta le capacità fuoristradistiche della Grail:ON. Il risultato in termini di guidabilità è garantito da un peso ridotto, inferiore a 16 kg. L’ampia gamma di taglie (2XS-2XL) e la silhouette minimalista già vincitrice del Red Dot Design Award rendono la Grail:ON una bici geniale.

La Canyon Grail:ON è una bici progettata da zero per soddisfare le esigenze specifiche della guida di una ebike sui terreni gravel ed è dotata di geometrie rielaborate, componenti specifici per il gravel e una serie di dettagli inediti. In primo luogo, un passo più lungo e pneumatici più larghi da 50 mm offrono la stabilità aggiuntiva richiesta quando si utilizza il motore per salire su terreni irregolari. Inoltre, una posizione di guida più rialzata all’anteriore aumenta il comfort senza inficiare il feeling di guida. Tutte le Grail:ON inoltre dispongono di ruote DT Swiss della serie HG specifiche per le e-gravel e robuste trasmissioni monocorona.

In termini di assistenza alla pedalata, la Grail:ON è costruita attorno al sistema di trasmissione Bosch Performance Line CX Gen4 di quarta generazione: un motore potente, fluido e con elevata coppia studiata per i più impegnativi percorsi mountainbike. Con quattro livelli di supporto – Eco, Tour, Sport e Turbo – i ciclisti possono alternare tra supporto leggero per lunghi periodi e supporto breve ma esplosivo per le salite più ripide.

La Grail:ON è disponibile su canyon.com insieme con il modello WMN con componenti specifici per le donne.