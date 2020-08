Milano, torna il corso gratuito per imparare ad andare in bicicletta

28 Agosto 2020

Non ci hanno pensato due volte i volontari della FIAB milanese a riorganizzare il corso che lo scorso anno aveva riscontrato un ottimo successo. E così, sabato 5 settembre presso Parco Sempione sarà possibile imparare ad andare in bicicletta gratuitamente, grazie agli esperti formatori di FIAB Ciclobby.

L’appuntamento è aperto a tutti, dai bambini che vogliono abbandonare le rotelle, ai più grandi, che per un motivo o per l’altro non si sono mai avvicinati a un mezzo tanto bello quanto semplice come la bicicletta.

Del resto la bicicletta è un mezzo di trasporto a tutti gli effetti e soprattutto un’utile soluzione per affrontare il traffico cittadino. Così FIAB Ciclobby che da sempre si batte per avere una Milano più ciclabile ha deciso di mettersi a disposizione per formare quelle persone che non vedono l’ora di muoversi in città senza ricorrere all’auto o ai mezzi pubblici.

Per qualcuno utilizzare la bici è già un’abitudine consolidata ma per altri potrebbe essere una completa novità, non è così scontato infatti che tutti sappiano saltare in sella a una bicicletta e muoversi agevolmente tra le strade delle nostre città.

Il corso di FIAB è un modo per avvicinare più persone alla bicicletta, con l’obiettivo di rendere i cittadini più liberi e indipendenti, un’iniziativa per superare le paure e godersi il piacere che solo il muoversi in bicicletta sa regalare.

Chiunque voglia partecipare è pregato di iscriversi al seguente form (CLICCA QUI) e indicare se già in possesso della bici. Per maggiori informazioni è sufficiente controllare la pagina Facebook dell’iniziativa.

E se tu sai già pedalare cosa aspetti a convincere quel tuo/a amico/a che ancora non ha assaporato i piaceri della bicicletta a partecipare?

Bikeitalia.it è orgogliosamente partner dell’iniziativa.