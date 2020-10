La sindaca Anne Hidalgo: “Dimenticatevi di attraversare Parigi in auto”

13 Ottobre 2020

Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, in un’intervista al giornale Le Parisien non usa mezzi termini e annuncia ai parigini (e al mondo) che entro il 2024 sarà vietato attraversare la città da Est a Ovest con veicoli a combustione.

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo

La sindaca della capitale francese sta infatti valutando di chiudere al traffico veicolare la banchine superiori della Senna, sulla riva destra, per permettere il transito solo di bus, taxi e veicoli non inquinanti.

L’obiettivo della Hidalgo è liberare la città da traffico e inquinamento entro le Olimpiadi del 2024.

A rimarcare la strategia di sostenibilità ambientale di Parigi ci pensa il vicesindaco e braccio destro della sindaca (e per qualcuno la mente principale dietro le trasformazioni urbanistiche della città) Emmanuel Grégoire, che in un’intervista a Le Monde annuncia: “L’epoca di asfalto e cemento a Parigi è finita. Lascerà spazio a nuovi interventi per rendere la capitale più verde, sostenibile e capace di rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici. Parigi sarà sempre più città a misura di biciclette e dallo spazio sottratto alle auto ricaveremo nuovi spazi verdi per la città. Sarà l’occasione per rendere la città attrattiva e per conciliare qualità della vita al lavoro, la produttività infatti non sarà minata da queste azioni, ma anzi diverrà motore del cambiamento verde“.