Bikeitalia presenta il nuovo sito Corsi con un’offerta lancio

27 Novembre 2020

Nuovo sito Corsi Bikeitalia: ve lo presentiamo con un’offerta lancio.

Bikeitalia si occupa di corsi di formazione in meccanica, biomeccanica e allenamento per ciclisti dal 2015. Da allora sono state più di 4000 le persone che si sono avvalse dei nostri corsi di formazione e 40 nuove officine di bici sono nate dal corso Masterclass in meccanica ciclistica.

Da Marzo 2020, a causa del lockdown che ha paralizzato l’Italia, abbiamo integrato l’offerta formativa in presenza con quella online, offrendo corsi di meccanica (base e avanzata), biomeccanica (base e professionale) e allenamento (preparazione, alimentazione e forza) in versione e-learning. I nostri corsi si svolgono in modalità e-learning libero: una volta effettuato l’accesso, il corso resta a disposizione per sempre, non ci sono limiti di tempo e ogni video si può rivedere quante volte si vuole.

Per fornire un servizio e una fruizione migliore dei nostri corsi, abbiamo rivisto completamente il nostro sito Bikeitalia Corsi, sia in veste grafiche che nella parte di fruizione dei corsi online.

Il sito è online da oggi e per presentarvelo abbiamo deciso di proporre un’offerta lancio. Solo per i giorni del 27-28-29-30 Novembre 2020 i due corsi online:

Meccanica per MTB

Il corretto posizionamento in sella

Sono disponibili a 24,90€ anziché 49€, con uno sconto del 50%. L’offerta è valida fino a lunedì 30 Novembre 2020.