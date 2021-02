“Allenamento con i pesi per ciclisti: Kettlebell”, nuovo corso online

16 Febbraio 2021

Allenamento con i pesi per ciclisti: Kettlebell è online il nuovo corso di formazione sull’allenamento con le kettlebell per la preparazione atletica nel ciclismo.

Il corso online Allenamento con i pesi per ciclisti: Kettlebell fornisce le basi dell’allenamento con le kettlebell specifico per il ciclismo, da eseguire da casa o in palestra.

Il corso è strutturato per guidare il corsista alla scoperta delle applicazioni delle kettlebell nella preparazione atletica per il ciclismo, come scegliere la kettlebell e il peso, come strutturare una seduta di allenamento, come creare dei programmi di allenamento specifici per il ciclismo e come eseguire gli esercizi più utili al ciclista.

Il corso mette a disposizione una libreria di video esercizi da poter seguire da casa e poter creare in autonomia le proprie sedute di allenamento con le kettlebell. Ogni esercizio viene spiegato nel dettaglio attraverso una parte teorica di spiegazione dei benefici, degli errori da non fare, dei movimenti da compiere e un video pratico dove l’esercizio viene mostrato da vari punti di vista, per permettere al corsista di apprendere il movimento in modo corretto.

Come si svolge

Il corso Allenamento con i pesi per ciclisti: Kettlebell si svolge online e ha una durata di 5 ore di lezione . È strutturato con 29 video-lezioni teoriche e pratiche, per comprendere la metodologia dell’allenamento con le kettlebell e come eseguire i principali esercizi utili per il ciclista.

Il corso si svolge in modalità e-learning libero: una volta iscritto riceverai una mail con i link per accedere ai video e alle slide e potrai seguire il corso alle velocità che vorrai, non ci sono limiti di tempo e il link rimane valido anche dopo aver visionato tutto il corso.

A chi è rivolto

Il corso Kettlebell per ciclisti si rivolge a:

Ciclisti che desiderano migliorare le proprie prestazioni

Personal trainer che vogliono fornire piani di allenamento in palestra ai ciclisti

Preparatori atletici e fisioterapisti che lavorano con ciclisti

Clicca qui per saperne di più: