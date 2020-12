Natale 2020: 10 idee regalo per ciclisti

9 Dicembre 2020

Questo 2020 volge al termine: è stato un anno difficile a causa della pandemia che ha modificato le nostre vite e che vogliamo lasciarci alle spalle. Il giorno di Natale si avvicina ed è importante non farsi trovare impreparati e senza idee su cosa regalare ad amici e parenti. Per questo anche quest’anno vi proponiamo una lista con dieci soluzioni utili per trovare il regalo giusto per quella persona che come noi ama la bicicletta.

Oltre a prodotti utili per pedalare puoi anche regalare esperienze altrettanto interessanti per una persona che è appassionata di bici: i corsi di Bikeitalia spaziano tra diversi argomenti legati alle due ruote a pedali, dalla meccanica alla biomeccanica, dall’allenamento all’alimentazione.

Al momento dell’acquisto, potrai decidere se inviare il buono sconto solo a te o anche a un altro indirizzo email, ad esempio della persona a cui vuoi regalare il buono sconto. Dopo la conferma del pagamento, riceverai un buono sconto generato automaticamente: conservalo con attenzione.

La persona a cui regali il buono sconto potrà scegliere in libertà il corso da acquistare. Il valore del buono sconto verrà scalato automaticamente dal prezzo del corso

Prezzo: da 29 a 239 euro

Un casco ultraleggero (195 grammi) con tecnologia MIPS per un’ulteriore protezione dagli impatti da rotolamento e in 9 colori: Genesis è il modello più leggero realizzato da Lazer e si propone come nuovo standard per il ciclismo di alto livello.

Per avere una calzata perfetta ha l’Advanced Rollsys System® con regolazione verticale e orizzontale; completamente ventilato per il massimo raffreddamento; con set di imbottiture Race o Comfort inclusi per diminuire il peso o aumentare il comfort.

Prezzo di listino: 249 euro

Shimano propone anche in versione femminile una scarpa per ciclismo semplice e versatile, dall’estetica urban ma con caratteristiche tecniche interessanti: lo stile casual del modello SH-CT500 le rende delle sneaker casual da indossare per pedalare in città, con una piastra interna nascosta che trasferisce potenza ai pedali e un’intersuola ammortizzata in EVA per essere confortevoli durante le camminate. L’installazione delle tacchette è facile e la suola è ottimizzata per un utilizzo con pedali SPD e SHIMANO CLICK’R.

Prezzo di listino: 99,99 euro

La messa in sella è fondamentale per pedalare senza dolori e regolare correttamente la bicicletta in base alle caratteristiche di chi la pedala. Il protocollo di Bike Fit Bikeitalia è pensato per adattarsi al corpo del ciclista e non alla sua bici: ogni visita biomeccanica viene individualizzata sulle esigenze e le necessità specifiche del ciclista. Regalati (o regala) una visita biomeccanica in uno dei nostri Bikeitalia Lab (Monza, Milano, Bergamo, Bologna, Firenze), per saperne di più clicca qui.

Prezzo al pubblico: 250 euro

5. Il “caso” Fiorenzo Magni (Ediciclo)

«Una ricostruzione coraggiosa che ha come obiettivo di fornire finalmente un’onesta ridefinizione della vita dell’uomo Magni e, al contempo, di contribuire a mettere fine, nei luoghi in cui il campione Magni è nato e cresciuto, a quel processo di rimozione collettiva che ne ha caratterizzato la damnatio memoriae sportiva» [dalla prefazione di John Foot, Professore di Storia italiana contemporanea all’Università di Bristol].

Il 7 dicembre 2020 Fiorenzo Magni avrebbe compiuto 100 anni: nel centenario della sua nascita, torna di attualità questo volume uscito qualche anno fa. Grazie alla scoperta di documenti processuali inediti e alle testimonianze di vecchi partigiani, Walter Bernardi torna a raccontare quella storia di corse in bicicletta e di lotte politiche sullo sfondo della guerra civile, della Liberazione e della difficile ricostruzione di un’Italia uscita distrutta da anni di lacrime e sangue e che ancora oggi fatica a rimarginare quelle ferite.

Prezzo: 18 euro

6. Kit risparmio Tunap Sports

La pulizia della bicicletta è la prima forma di manutenzione e aiuta a mantenere il proprio mezzo in perfetta efficienza meccanica. Bisogna utilizzare prodotti specifici e grazie ai kit risparmio Tunap Sports in catalogo si potrà fare la scorta di tutto l’occorrente per coccolare la propria bici (o fare un regalo utile alle persone che come noi condividono la passione per la bici).

Prezzi: da 25,90 a 95,58 euro

“Scomodiamo Dante per raccontare la nostra voglia di ripartire: tornare a guardare il cielo, viaggiando con il naso all’insù, abbracciando tutti gli amici che ci aspettano nelle varie città d’Italia”. La maglietta realizzata in cotone di sola coltivazione biologica è stata prodotta ricorrendo esclusivamente a energia proveniente da fonti rinnovabili e fa parte della collezione «Earth Positive» di Continental Clothing. Disponibile in vari colori (sia per uomo che per donna), è acquistabile nello shop online del progetto AIDA (Alta Italia da Attraversare) e il 50% del ricavato sarà devoluto a FIAB Onlus.

Prezzo di listino: 24,97 euro (fino al 15 dicembre, incluso lo sconto del 15%)







Una borsa sottosella, best seller di Decathlon, ideata per trasportare tutti il necessario per riparare la bici in caso di necessità, più qualche piccolo oggetto durante la pedalata.

Si tratta di una borsa semirigida da 0.6L – disponibile in tre varianti di colore – facile da mettere/togliere e universale, dunque adatta a tutte le selle. Ha un taschino interno per le chiavi e una predisposizione esterna per attaccare una luce a clip: la fodera in schiuma limita i rumori. Il tutto a un prezzo contenuto.

Prezzo al pubblico: 9,99 euro

9. Parafango Ass Savers per gravel





Un parafango leggero (solo 61 grammi), facile da montare e perfetto per il bikepacking e il gravel. Si tratta di un accessorio utile per proteggere il telaio e le borse da sporco e acqua: il modello Fendor Bendor Big di Ass Savers fa parte della Detour Collection ed è stato progettato per resistere anche a condizioni fangose. Grazie alla sua flessibilità non si rompe se viene colpito dai detriti tirati su dalle gomme. La larghezza è ottimizzata per le dimensioni degli pneumatici comunemente utilizzate dai ciclisti gravel. Si attacca praticamente a qualsiasi bici in pochi secondi, senza l’uso di attrezzi.

Prezzo di listino: 17 euro

Stai cercando delle luci per le tue avventure in bicicletta ma non riesci a trovare un prodotto di qualità che duri nel tempo e che ti permetta di vedere nel buio e di farti vedere? Le luci Cat-Eye sono tra le migliori presenti sul mercato, puoi scegliere tra una vasta gamma di modelli, optando per la luce o il kit di luci che più ritieni adeguato alle tue esigenze o per quelle di chi le riceverà in regalo.

Per maggiori informazioni clicca qui

Prezzo: a partire da 29 euro