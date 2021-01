Cycling UK: un video di 2 minuti spiega come risolvere il problema del traffico in città

1 Gennaio 2021

È molto semplice e alquanto efficace: stiamo parlando del nuovo video postato online da Cycling UK, associazione che promuove l’uso della bicicletta nel Regno Unito. Due minuti in cui con immagini semplici e comprensibili anche ai più piccoli si spiega come il traffico sia diventato un problema nel corso degli anni, e perché muoversi in bici sia un’alternativa percorribile per migliorare le nostre città.

Dopo aver mostrato visivamente i vantaggi di togliere spazio alle auto, ci pensa John Parkin, professore universitario e ingegnere dei trasporti a rafforzare a parole le teorie a favore di una nuova mobilità su due ruote.

Parkin evidenzia infatti i principali vantaggi della mobilità ciclistica:

l’alta efficienza

la facilità e i bassi rischi connessi al suo utilizzo

il ridotto impatto ambientale

la non produzione di gas inquinanti

In ultimo, un ragionamento sull’occupazione di suolo e quindi di spazio pubblico: una corsia larga 3,65 m può spostare 1000 auto in un’ora, con enormi problemi da gestire in prossimità delle intersezioni stradali; la medesima corsia può accogliere invece dalle 3.000 alle 5.000 biciclette in un’ora, muovendo 5 volte tanto le persone che si spostano in auto.

Guarda il video qui: