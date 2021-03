Parigi: Véligo offrirà 500 cargo bike a noleggio mensile

5 Marzo 2021

Véligo, l’operatore francese che gestisce il noleggio di oltre 15.000 biciclette a pedalata assistita in tutta la regione dell’Ile de France sta implementando la propria offerta di mezzi con nuove bici cargo.

Al momento sono 500 le nuove biciclette che arriveranno a breve sulle strade francesi e che saranno noleggiabili alla somma di 80 euro al mese, il doppio rispetto ai 40 necessari per il noleggio mensile di una ebike.

Le nuove cargo fuori dallo stabilimento di produzione

Le bici, uscite pochi giorni fa dallo stabilimento del produttore Nihola France, stanno per essere consegnate ai primi utilizzatori in questi giorni.

Le nuove cargo fuori dallo stabilimento di produzione

Il costo di 80 euro mensili non è certamente dei più leggeri, infatti l’operazione ha un obiettivo ben preciso: dare ai cittadini dell’area metropolitana di Parigi un’alternativa valida all’uso dell’auto privata, dare la possibilità di testare una cargo bike, provare a possederne una per dei mesi, valutarne l’effettiva utilità e spingere poi i cittadini ad acquistare una bici cargo di proprietà. Infatti la somma necessaria all’acquisto di una nuova cargo bike, magari a pedalata assistita, non è per tutte le tasche, per questo la regione metropolitana mette a disposizione degli incentivi all’acquisto pari alla somma di 600 euro.

Operazioni di mantenimento della flotta di ebike

Véligo si è dimostrata un’operazione vincente: dal 2019 sono oltre 22.000 le persone che si sono abbonate al servizio di noleggio mensile di bici elettriche. Secondo i sondaggi dell’azienda il 63% degli abbonati ha poi acquistato una bici a pedalata assistita di proprietà, raggiungendo così l’obiettivo dell’operazione. Del resto è proprio il format dell’iniziativa a convincere: l’utente interessato testa per un periodo di tempo un prodotto di qualità, si accorge se può fare al caso proprio e poi valuta l’acquisto.

Per saperne di più su Véligo leggi il nostro articolo dedicato qui