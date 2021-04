“Care & Ride”, il nuovo servizio di assistenza post vendita per le ebike

19 Aprile 2021

Il mercato della bicicletta è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi: sono tante le persone che hanno riscoperto la bici come mezzo di trasporto e di svago e l’interesse per il segmento delle ebike mostra un trend ascendente. Il settore del ciclo ha vissuto e sta vivendo profondi cambiamenti, con nuovi consumatori che si approcciano per la prima volta al ciclismo e alle diverse tipologie di cui è composto, così come sono in continua evoluzione le tecnologie e la componentistica utilizzate sulle biciclette, sia muscolari che a pedalata assistita.

Perciò diventa sempre più centrale il discorso dell’assistenza post vendita dedicata: nuovi componenti richiedono servizi ad hoc, per massimizzare la soddisfazione del cliente, cioè la persona che ha dato fiducia a un determinato marchio sposandone la filosofia.

“Care & Ride”: ecco a chi è rivolto

Per questi motivi Shimano Italia, dal mese di aprile 2021, ha introdotto una nuova politica si servizio post vendita dedicata al settore ebike, “Care & Ride”: l’obiettivo è di salvaguardare l’esperienza di utilizzo del consumatore finale. In particolare, il nuovo servizio di post vendita sarà valido unicamente sul territorio italiano e vuole venire incontro ad eventuali problematiche non coperte dal periodo di garanzia legale di 2 anni riconosciuti sulle Drive Unit Shimano: quali per esempio eventuali cadute o problemi avvenuti durante o al di fuori del periodo di garanzia. D’altra parte Shimano, colosso giapponese della componentistica per bicicletta, proprio quest’anno festeggia i 100 anni di attività (1921-2021) e può contare su una ramificata rete di vendita e di assistenza in tutto il mondo.





Per qualsiasi problema riscontrato sulla Drive Unit (e non coperto da garanzia ufficiale) verrà quindi riconosciuto al consumatore un 30% di sconto* sull’acquisto della nuova Drive Unit in sostituzione, che ricordiamo per motivi di omologazione non può differire dal modello attualmente già montato sulla e-bike. [*Lo sconto si intende come suggerito e calcolato a partire dal prezzo di vendita presente sul listino ufficiale di Shimano Italy Bicycle Components srl attualmente in vigore sul territorio italiano].

Per poter usufruire di tale sconto la richiesta dovrà essere effettuata presso uno degli Shimano Service Center ufficiali o presso uno dei rivenditori autorizzati presenti sul territorio italiano.

Per maggiori informazioni sui sistemi ebike di Shimano: https://www.shimano-steps.com/e-bikes/italy/it