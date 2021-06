18 Giugno 2021

Parcheggio a Parigi: pagheranno anche moto e scooter. Potrebbe essere considerata una notizia shock, ma arrivando da Parigi, ormai a tutti gli effetti una capitale verde guidata da Anne Hidalgo, la novità non ci sorprende poi molto. Anche perché il ragionamento non fa una piega: le auto occupano spazio e inquinano, moto e scooter occupano spazio e inquinano. Quindi, esattamente come le auto sono tenute al pagamento di una tariffa oraria per il parcheggio, perché non far pagare anche le due ruote a motore?

La novità, come scrive Le Monde, entrerà in vigore all’inizio del 2022 e anche se potrà scatenare delle polemiche l’amministrazione di Parigi non ha grandi timori. Anne Hidalgo è stata recentemente riconfermata alla guida della città e chi l’ha votata l’ha fatto perché vuole una città più verde, un’aria più pulita, con meno rumori e con uno spazio pubblico restituito alle persone.

Parcheggio a Parigi: tariffa oraria per scooter e moto

Far pagare una tariffa di parcheggio a scooter e moto (salvo i mezzi a due ruote elettrici) rientra appieno nelle politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Una strada di Montmartre, Parigi

La novità in merito al parcheggio a Parigi per moto e scooter a motore è stata introdotta durante la presentazione del nuovo piano per la sosta, in cui l’amministrazione parigina si è focalizzata molto anche sul tema dell‘occupazione indebita e delle tariffe attuali: quest’ultime verranno incrementate del 50%, sempre nella logica di scoraggiare più parigini possibile (oggi sono circa 25 su 100) a possedere un’auto.

La nuova ordinanza dovrà essere ancora approvata dal consiglio comunale, dove la norma potrebbe addirittura essere sostenuta anche da una parte dell’opposizione, da sempre favorevole a far pagare il parcheggio a moto e scooter.

Ma cosa accadrebbe nelle nostre città se si facesse pagare la sosta per i motorini? Siete favorevoli oppure contrari a questo provvedimento?