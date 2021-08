MIA Women Ride, da Milano a Verona sulla Ciclovia AIDA

6 Agosto 2021

MIA Women Ride, il primo viaggio in bici per sole donne dal 10 al 12 settembre 2021 sulla Ciclovia AIDA.

MIA si rivolge a tutte le cicliste: a quelle che già scendono per discese sterrate e dormono sotto le stelle, e anche

a quelle che invece non sono ancora mai partite, ma hanno una voglia matta di sentirsi libere e mettersi alla prova. MIA è gioia, condivisione, avventura.

La prima MIA Women Ride si terrà dal 10 al 12 settembre 2021 con partenza da Milano e arrivo a Verona. Le partecipanti percorreranno circa 180 km in tre giorni lungo la Ciclovia AIDA, pedalando su percorsi ciclabili sicuri e piccoli paesi da scoprire.

Ogni giorno una tappa in cui si parte e si arriva assieme, perché MIA vuole prima di tutto essere una community, la community delle donne che hanno voglia di mettersi in gioco. Tre le modalità di partecipazione: unsupported, supported e supported+hotel, in modo che ognuna si senta a suo agio e viva il viaggio secondo le proprie esigenze.

Silvia e Linda di Cicliste per Caso

MIA Women Ride: Perché una ride per donne?

Perché la partecipazione femminile agli eventi ciclistici è in costante crescita.

Dal 2014 ad oggi la presenza media femminile alle Bike Night Witoor è arrivata al 25%, e negli ultimi 10 anni le donne che fanno sport in Italia sono aumentate del 12% (dati Censis).

Negli ultimi anni le donne che fanno sport in Italia sono aumentate

«In un momento in cui in Italia ci sono moltissimi trail ed eventi ciclistici impegnativi, la cui partecipazione è quasi esclusivamente maschile – dice Silvia Gottardi delle “Cicliste per Caso” – sentivamo il desiderio di organizzare una ride più facile in termini di chilometraggio e dislivello, in modo da renderla accessibile ad un numero maggiore di donne. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare sempre più donne al cicloturismo e così promuovere, più in

generale, anche lo sport femminile». Linda Ronzoni, “Cicliste per Caso”, continua: «L’idea di creare un evento per sole donne poi è venuta da sé. Vogliamo che le donne si incontrino, si sostengano e facciano rete. C’è tanta energia femminile che ha bisogno di trovare spazio e spazi per esprimersi».

«Come AIDA, ci ronzava in testa da un po’ questa domanda – spiega Michele Cremonesi, co-fondatore del progetto AIDA -: come mai in Italia il cicloturismo sembra a prevalenza maschile? Abbiamo scoperto che la risposta è molto sfaccettata. Soprattutto, c’è un grosso potenziale per il cicloturismo femminile, che potrebbe andare tutto a vantaggio dei territori attraversati da AIDA e da ogni Ciclovia italiana. Questa è la ragione per cui come AIDA abbia dato il nostro apporto a MIA, che incarna perfettamente i valori statutari di FIAB Onlus, la nostra associazione madre”.

«Witoor cerca di proporre da sempre un modo trasversale di andare in bici, che sappia coinvolgere sia chi è già appassionato sia chi si vuole avvicinare al mondo del ciclismo – conclude Simone Dovigo, presidente Witoor – e anche con MIA Women Ride vogliamo proporre un’avventura per tutte. Se le Bike Night hanno portato un pubblico nuovo sulla lunga distanza, MIA Women Ride è una proposta che offre alle donne che non hanno mai viaggiato la possibilità di farlo assieme a una comunità, in sicurezza, per chi invece è già allenata sarà l’occasione di condividere la propria passione con nuove persone».

Iscrizioni aperte solo online sul sito ufficiale, insieme al programma e le informazioni per le partecipanti: miaride.it