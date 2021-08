Ebike e cambi elettronici: novità per il Masterclass in Meccanica

31 Agosto 2021

Il Masterclass in Meccanica Bikeitalia si rinnova

Il Masterclass in Meccanica Ciclistica Bikeitalia è il corso di formazione più professionale attualmente disponibile in Italia per chi vuole diventare meccanico di bici e aprire una propria officina o negozio. Da Ottobre 2021 il Masterclass si rinnova con alcune novità.

Specializzazione in ebike e cambi elettronici

Data la grande richiesta da parte dei corsisti e del mercato, abbiamo creato una nuova giornata di formazione che si andrà a collocare all’interno del programma, che è pensata per trattare il tema delle ebike e dei cambi elettronici. Una giornata che mostrerà in teoria e in pratica i diversi standard dei vari produttori sul mercato e che permetterà al corsista di comprendere come funzionano le bici elettriche e i cambi elettronici.

Tirocinio di specializzazione di tre giorni

I corsisti che s’iscriveranno al Masterclass avranno la possibilità di effettuare un tirocinio presso il negozio “La Bottega del Ciclista”, aperto da Alberto Carrara, che è già stato relatore dei nostri corsi di formazione. in questo modo il corsista potrà vedere nella realtà come funziona un negozio di bici e vedere come Alberto gestisce la clientela.

Corsi online inclusi nel prezzo del corso

Oltre ai 7 giorni di formazioni in presenza e ai 3 giorni di tirocinio presso il negozio, il corsista che s’iscrive al Masterclass avrà accesso anche a 9 corsi di formazione online, in modo da specializzarsi ulteriormente e poter usare i corsi (che rimangono disponibili per sempre) come vademecum per rimanere sempre aggiornato sulle procedure. I corsi online inclusi nel corso Masterclass sono:

Meccanica per mtb;

Freni a disco;

Meccanica per bdc e gravel;

Ruote;

Mozzi e corpetti ruota libera;

Movimenti centrali;

Meccanica di emergenza;

Serie sterzo;

Il corretto posizionamento in sella

La struttura del Masterclass

I 7 giorni del Masterclass sono così strutturati:

Trasmissione Movimenti centrali, mozzi e serie sterzo Freni a disco meccanici e idraulici Costruzione, tensionatura e centratura ruote Sospensioni Ebike e cambi elettronici Business, marketing e avviamento del negozio

Ogni giornata si svolge nella nostra scuola di formazione dalle 9 alle 18 e ogni corsista avrà a disposizione un’officina con più di 300 attrezzi, banco da lavoro, guanti, cavalletto reggibici, telai, guarniture, sospensioni, freni, ruote, cambi, prodotti per pulizia e quant’altro serva per apprendere al meglio tutto quello che riguarda la manutenzione di bici da corsa, trekking, mtb, gravel e bici da città.

Per capirne di più puoi guardare il nostro video di presentazione del corso:

Più di 40 officine aperte grazie al Masterclass

Il Masterclass in Meccanica Ciclistica Bikeitalia è attivo dal 2018 e da allora hanno partecipato 178 corsisti. Di questi, 40 hanno avviato una propria attività nel mondo bici (negozio, officina o noleggio) senza avere alcuna esperienza pregressa di meccanica o del mondo del ciclismo. Altri hanno trovato lavoro come meccanico presso un negozio (anche all’estero). Il Masterclass è un corso pensato per fornire tutte le competenze per trasformare la propria passione in un’attività lavorativa vera e propria.

Dopo aver partecipato al corso è possibile entrare in contatto con le aziende partner di Bikeitalia per avviare una rete commerciale e poter rifornire il proprio negozio di attrezzi, prodotti, componenti e biciclette.

Diventa meccanico di bici con il Masterclass in meccanica Bikeitalia

Se il tuo sogno è diventare meccanico di bici, il Masterclass è il corso adatto a te. Puoi conoscere le nuove date cliccando sul box sottostante: