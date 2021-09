Ciclismo femminile: pedalata di 100 km alla scoperta del lago di Garda

2 Settembre 2021

Un’iniziativa per promuovere il ciclismo femminile e il territorio intorno al lago di Garda: domenica 12 settembre 2021, con partenza e arrivo presso “I Giardini di Borghetto” a Valeggio sul Mincio, si terrà la Canyon Italia W100 Ride, una pedalata non agonistica di 100 chilometri che si svolgerà nell’arco dell’intera giornata.

Pedalata di 100 chilometri

L’iniziativa ispirata alla Rapha Women’s 100 – sfida che celebra il ciclismo femminile e impegna migliaia di cicliste in tutto il mondo a percorrere 100 chilometri per la prima volta – prevede un percorso adatto a tutte le abilità ciclistiche, su ciclabili e terreni misti, strada e gravel. Non sarà una gara, ma una pedalata non competitiva: per questo l’andatura si atterrà su una media non esasperata (20-24 km/h), comunicato gli organizzatori di Canyon Italia nella nota di presentazione dell’evento.

Pedalata di 100 chilometri di ciclismo femminile per la Canyon Italia W100 Ride

Il programma

Il programma della giornata di domenica 12 settembre per la pedalata sarà questo:

h 7:30 – Ritrovo partecipanti e cappuccio e brioche presso “I Giardini di Borghetto” / Firma manleva

h 8:00 – Partenza Canyon Italia W100 Ride, 100km

Pausa metà mattina

h 16:30 – Arrivo Ride 100km presso “I Giardini di Borghetto” & Aperitivo

h 17:00 – Gadgets / premi per riders

Precauzioni e raccomandazioni

Riportiamo integralmente le precauzioni richieste e le raccomandazioni necessarie comunicate dagli organizzatori per poter prendere parte all’evento di domenica 12 settembre 2021.

“Per partecipare alla pedalata è necessario l’uso del casco. Per sicurezza portate attrezzi per piccole riparazioni e camere ad aria per eventuali forature (non preoccupatevi se non riuscite a farlo autonomamente, il nostro meccanico Canyon sarà disponibile ad aiutarvi) Vi ricordiamo inoltre di portare con voi abbigliamento adeguato e abbastanza cibo e acqua (alla partenza lo staff Canyon offrirà la colazione e all’arrivo un meritato aperitivo, lungo la strada potremo trovare vari punti dove rifocillarsi con acqua e a metà mattina è prevista una pausa)”.

“Precauzioni COVID-19 Per favore NON iscrivetevi se voi, o qualcuno della vostra famiglia, presentate sintomi di COVID-19, siete nella categoria vulnerabile o siete in isolamento. Tutti devono rispettare le linee guida di distanziamento sociale e tutte le altre indicazioni guida di salute, igiene e sicurezza. Questo include: mantenere la distanza sociale in ogni momento; praticare una buona igiene respiratoria durante l’attività (cioè tossire, starnutire in un fazzoletto o nell’incavo di un gomito). Si prega di portare una mascherina per il viso da usare all’interno dei locali pubblici o in caso di necessità; lavarsi le mani / sanificarle con disinfettante all’inizio, alle soste e alla fine dell’evento”.



Per iscriversi alla pedalata di ciclismo femminile di 100 chilometri Canyon Italia W100 Ride alla scoperta del territorio intorno al lago di Garda basta cliccare il seguente link: https://ti.to/canyon-italia/ridew100