Velo-city 2022, aperta la call for abstract: racconta il tuo progetto sulla ciclabilità

26 Ottobre 2021

Hai lavorato a un importante e innovativo progetto che promuove l’uso della bicicletta? Fai parte di un’associazione, un Comune o un ente pubblico/privato e ti piacerebbe far conoscere la tua esperienza positiva al mondo?

Velo-city 2022, la principale conferenza mondiale sulla mobilità ciclistica organizzata da ECF, ha aperto la “call for abstract” per raccogliere le esperienze di successo in tema di mobilità ciclistica provenienti da tutto il mondo, l’occasione giusta per raccontare e diffondere le migliori pratiche per promuovere la ciclabilità in Italia e nel mondo. Per inviare il proprio abstract c’è tempo fino al 5 novembre 2021.

Promozione dell’uso della bicicletta

Le innovazioni in materia di ciclabilità in Italia sono state davvero tante, grazie alle nuove normative approvate lo scorso anno diverse città hanno fatto enormi passi avanti nella promozione dell’uso della bicicletta in città, raccontare queste evoluzioni al mondo può essere un modo per fare rete con altre realtà, scoprire i punti deboli dell’iniziativa o migliorare e diffondere il progetto.

Candida il tuo progetto

Per raccontare le migliori esperienze italiane in tema di ciclabilità a Velo-city 2022 è sufficiente candidare il proprio progetto attraverso una breve scheda di presentazione da caricare sul sito della manifestazione nella sezione “call for abstract”. Il tema dell’edizione 2022 di Velo-city è “Cycling the Change”.

Velo-city 2022: “Cycling the Change”

A Velo-city 2022 non solo avrai l’occasione di raccontare la tua iniziativa, ma potrai ispirare il mondo intero a seguire quanto fatto da te o dalla tua città!

La call for abstract potrà riguardare i seguenti temi:

ripensare lo spazio urbano

coinvolgere cittadini, stakeholder e comunità

politiche per la ciclabilità

turismo sostenibile e green economy

innovazioni in materia di mobilità urbana

L’edizione 2022 di Velo-city si terrà a Lubiana, in Slovenia, nel mese di giugno, un appuntamento particolarmente comodo per noi italiani che potremmo raggiungere la sede della manifestazione in poco tempo e perché no, anche in bicicletta: pedalare da Trieste a Lubiana è infatti molto semplice, ve lo raccontiamo qui.