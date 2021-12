“Bologna 30” premiata come migliore campagna di mobilità sostenibile 2021

21 Dicembre 2021

La campagna per promuovere il limite di 30 km/h in città Bologna 30 – ovvero 30logna – è stata premiata come migliore iniziativa dal basso europea per la mobilità sostenibile del 2021. La notizia è stata veicolata sui social dagli organizzatori della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con un post su Facebook:

La campagna 30logna – veicolata con l’hashtag #Bologna30 – ha ricevuto il maggior numero di like, retweet, condivisioni e commenti sui canali social Twitter, Instagram e Facebook rispetto alle altre 3 finaliste in gara e primeggiando su 645 progetti complessivamente in lizza. Si tratta di un importante riconoscimento per i promotori dell’iniziativa dal basso – di cui su Bikeitalia avevamo già scritto qui a luglio scorso – che è riuscita a coinvolgere il pubblico attirando l’attenzione sul tema e che sta promuovendo una raccolta firme per arrivare a 10.000 adesioni e chiedere di far adottare a Bologna il limite di velocità di 30 km/h.















“Bologna 30 è un’iniziativa guidata dai cittadini che raccoglie evidenze scientifiche, dati, statistiche e best practice da tutta Europa per sensibilizzare i cittadini sui pericoli del traffico urbano”, si legge nel testo del post che annuncia la vittoria.

Le reazioni non sono tardate ad arrivare: l’Associazione Salvaiciclisti Bologna, che ha promosso l’iniziativa insieme con altre numerose realtà cicloambientaliste del territorio, ha espresso gioia per questo riconoscimento:

E ha rilanciato chiedendo al sindaco Matteo Lepore e alla sua giunta di dare avvio alle prime sperimentazioni di 30 km/h a Bologna, così come promesso in campagna elettorale.

Il 2021 si chiude con questa bella affermazione in Europa: il nuovo anno si apre sotto i migliori auspici per la mobilità sostenibile e l’introduzione dei 30 km/h a Bologna.