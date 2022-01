Vogliamo le tue storie di viaggi in bicicletta

11 Gennaio 2022

Esiste un modo migliore di vedere il mondo che esplorarlo metro dopo metro in sella a una bicicletta?

Forse sì, ma se esiste, allora noi non l’abbiamo ancora scoperto. È che niente come il viaggiare in bicicletta permette il giusto connubio tra velocità e meditazione, libertà e lentezza, stanchezza fisica ed euforia generata dalle endorfine che entrano in circolo lasciandoci con il sorriso stampato in faccia.

Non è un caso, infatti, che chi prova il cicloturismo non lo lasci più: secondo uno studio tedesco, il 78% di chi ha effettuato un viaggio in bicicletta vuole ripetere l’esperienza. E poi ci sono quelli che non hanno mai fatto l’esperienza per timore o indecisione, ma che vorrebbero cogliere al volo l’occasione di diventare cicloviaggiatori.

A questi molto spesso è mancata solamente l’ispirazione, perché sono convinti che per fare un viaggio in bicicletta occorra essere giovani e aitanti, oppure occorra un’attrezzatura particolare o andare in luoghi esotici, ma chi viaggia in bici sa che non esiste nulla di più falso e che il viaggio in bicicletta è alla portata di tutti, di tutti i portafogli e che può essere fatto in qualunque luogo del pianeta.

Per dimostrarlo abbiamo deciso di ripristinare la sezione “Diari di Viaggio“ in bicicletta su Bikeitalia, un luogo in cui raccontare la propria esperienza a pedali e creare emulazione tra coloro che ancora non si sono decisi a partire o per essere di ispirazione per altri cicloturisti alla ricerca di qualche luogo nuovo per far correre i battistrada della propria bicicletta.

Diari di Viaggio in bicicletta

Nella sezione “Diari di Viaggio” vogliamo quindi raccogliere le tue esperienze per raccontare con parole e immagini le sensazioni uniche che il cicloturismo è in grado di generare in chi lo pratica.

I tuoi racconti e le tue foto ci aiuteranno a superare al meglio questo inverno in cui dovremo stare a casa più di quanto vorremmo, ma in cui potremo spaziare con la fantasia, magari prendendo appunti per il prossimo viaggio.

Per sottoporre il proprio Diario di Viaggio alla redazione basta scrivere a [email protected] inviando un testo di almeno 2.000 battute (spazi inclusi) allegando 5 o 6 fotografie e una traccia gps. Noi ci occuperemo di impaginare e pubblicare la tua esperienza sulle pagine digitali di Bikeitalia.it per generare ispirazione e aumentare ancora di più il numero di cicloviaggiatori in cerca di avventure e sensazioni uniche.

Chi ha viaggiato in bicicletta sa quante emozioni sia in grado di generare questa modalità di esplorazione del pianeta ed è davvero un peccato tenersele tutte per sé.

