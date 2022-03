Parigi, il parcheggio d'artista per lasciare la bici in azienda - Bikeitalia.it

28 Marzo 2022

Urban Planner. Credo nella bicicletta come strumento per rigenerare le città italiane. Ho un debole per i parcheggi bici e il Tactical Urbanism. Mi trovi su twitter @Sangalli_96

Un parcheggio biciclette che non passa inosservato quello realizzato a Parigi per l’azienda ARCADE-VYV, società immobiliare che opera nel settore dell’edilizia a canone convenzionato.

Si tratta di un vero gioiellino artistico, che alle funzionalità offerte dal parcheggio sicuro e protetto aggiunge una colorata chiave di lettura degli spazi aziendali destinati alla bicicletta.

Il parcheggio è situato nel diciottesimo arrondissement di Parigi ed è stato realizzato da Amy Jones, artista che ha realizzato le grafiche del progetto. Per completare l’opera, di ben 110 mq, ci sono volute 5 giornate di lavoro, tra realizzazione dei bozzetti e successiva tinteggiatura manuale.

Archetti e mini armadietti per borse e caschi

Anche in questo parcheggio, così come fatto per quello realizzato da Bikenomist all’interno della sede italiana di Shimano, si è optato per delle rastrelliere a due piani che ottimizzano lo spazio a disposizione.

La soluzione a due piani

A chi non piacerebbe lasciare la propria bici parcheggiata in un posto così e iniziare la propria giornata di lavoro con un po’ di colore?

Lo spazio per la ricarica e-bike (in allestimento)